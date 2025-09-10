Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना

Cyber Crime Sangli : मोबाईलवर कॉल येतो... काही क्रमांक दाबले काय जातात... त्यानंतर एक तोतया अधिकारी हिंदीतून बोलतो अन् सामान्य नागरिक तिथेच घाबरून जातो... अशा प्रकारांत विश्रामबाग-सांगलीतील दोघे ज्येष्ठ नागरिक अडकले. या दोन्ही घटनांत डिजिटल अरेस्ट आणि बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालत भामट्यांनी त्यांना एक दोन नव्हे, तर तब्बल ३७ लाखांचा गंडा घातला. पोलिस प्रशासन आणि सरकारकडून सातत्याने बनवेगिरीविषयी प्रबोधन करूनही अनेक जण बळी पडतात. नागरिकांनी आता, तरी सतर्क व्हावे, अनोळखी क्रमांक उचलू नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. .तुम्ही बेकायदेशीर व्यवहार केलेत खारघर येथील बँकेतील खात्यातून सहा कोटींचा बेकायदेशीर उलाढाल केल्याने फौजदारी गुन्हा नोंद झाल्याची भीती व अटक टाळण्यासाठी एका वृद्धाकडून २७ लाख रुपये उकळ्यात आले. याबाबत लक्ष्मण विठ्ठल कुलकर्णी (वय ८२, श्री शिल्प चिंतामणी को-ऑप. सोसायटी, विजयनगर, सांगली) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली आहे. पोलिसांनी तोतया अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.पोलिसांनी सांगितले की, फिर्यादी लक्ष्मण कुलकर्णी यांना ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी नऊच्या सुमारास एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. त्यानंतर काही वेळात व्हॉईस मेसेज आला. त्यामध्ये तुमचा मोबाईल दोन तासात बंद होणार असून, अधिक माहितीसाठी ९ क्रमांक दाबा असे सूचित केले होते. अधिक माहितीसाठी कुलकर्णी यांनी नऊ क्रमांक दाबला. नेमका त्यावेळी फोन सुरू झाला. समोरील व्यक्तीने, मी मुंबई येथून ‘रिइनफोर्समेंट’ अधिकारी बोलत असल्याचे भासवले. तसेच ५ जुलै रोजी खारघर येथील बँकेत तुम्ही खाते काढून त्या माध्यमातून सहा कोटींची उलाढाल करून नरेश गोयल या व्यक्तीस बेकायदा मदत केल्याची माहिती दिली..सदरचा आर्थिक व्यवहार हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असल्याने यात अटक झाल्यास तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा तुम्हाला होणार असल्याची भीती भामट्याने कुलकर्णी यांना घातली. तुमच्याविरोधात माझ्याकडे अटक वॉरंट असून, अटक टाळण्यासाठी कुलकर्णी यांना एक खाते क्रमांक दिला आणि त्यावर २७ लाख रुपये तातडीने भरण्यास सांगितले. सध्या तुमच्या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार आढळला नाही, तर तुम्ही भरलेले सर्व पैसे पुन्हा तुमच्या खात्यावर ट्रान्स्फर करण्याची हमीही भामट्याने दिली. घाबरलेल्या फिर्यादी कुलकर्णी यांनी सांगितल्यानुसार त्याच्या बँक खात्यावर २७ लाख रुपये भरले. त्यानंतर फोन बंद करण्यात आला. वारंवार पाठपुरावा करुनही पलीकडून काहीच प्रतिसाद न आल्याने फसवणूक झाल्याचे कुलकर्णी यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात संशयिताविरोधात गुन्हा नोंद केला..Accident In Sangli : चुकीच्या दिशेने वाहन आलं अन् आजी-आजोबा आणि पाच वर्षांचा नातूचा मृत्यू; सांगलीत भीषण अपघात.कथीत आरोपीच्या तुम्ही संपर्कातएका आरोपीच्या तुम्ही संपर्कात आला आहात... अशी भीती घलात आणखी एक वृद्धास दहा लाखांना फसवण्यात आले. याप्रकरणी मंगेश रघुनाथ पंडित (रा. गव्हर्मेंट कॉलनी, विश्रामबाग) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी सांगितले की, फिर्यादी मंगेश पंडित हे गव्हर्मेंट कॉलनी परिसरात राहतात. गुरुवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास त्यांना मोबाईलवर संशयित शिवप्रसाद यांचा फोन आला. त्यांना एक क्रमांक देण्यात आला व ‘हा क्रमांक हा सीबीआयच्या अधिकारी सिमी मॅडम यांचा असून, त्यांच्याशी तातडीने फोन लावून बोला’, असे सांगण्यात आले.मंगेश पंडित यांनी दिलेल्या क्रमांकाला फोन लावला असता समोरून त्याच्याशी एक महिला बोलली. तिने पंडित यांना, तुमचे आधार कार्ड दिल्ली येथील मानवी तस्करीशी संबंधित प्रकरणातील संशयित सदाकत खान याच्याकडे आढळून आले आहे. त्याच्याविरोधात ‘नॅशनल सिक्रेट ॲक्ट’अन्वये चौकशी सुरू असून, त्याने तुमच्या आधार कार्डचा वापर करून मुंबई येथील कॅनरा बॅकेत खाते सुरू केले आहे. तसेच त्यावर तीन कोटींची उलाढाल झाली आहे. त्याबदल्यात पंडित यांना ३० लाख रुपये कमिशन मिळाले असल्याचे तपासात पुढे आल्याचे सांगितले..या सर्व प्रकारामुळे तुम्हाला अटक करणे भाग असून, अटक टाळायची असल्यास दिलेल्या क्रमांकावर १० लाख रुपये तातडीने पाठविण्यास सांगितले. त्यानंतर पैशाचा तपशील तपासून, त्यामध्ये काही बेकायदेशीर आढळले नाही, तर पाठविलेल्या पैसे तीन दिवसांत परत करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्यावर विश्वास ठेवून पंडित यांनी सीमा मॅडम यांनी सांगितलेल्या क्रमांकावर १० लाख आरटीजीएसच्या माध्यमातून पाठविले. परंतु, नंतर त्यांना आपली फसवणूक झाल्याचे समजले. फिर्याद दाखल होताच पोलिसांनी तोतया सीबीआय अधिकारी सीमा हिच्यासह शिवप्रसाद याच्यावर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.