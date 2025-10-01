PM Gharkul Yojana: 'सांगली जिल्ह्यात १८ हजार ८७८ घरे बांधून पूर्ण'; ‘पीएम’ योजनेची स्थिती, १२० घरकुले प्रगतिपथावर

सांगली: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत १८ हजार ८७८ घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. १ हजार ५२२ घरे अपूर्ण आहेत. १२० घरकुले प्रगतिपथावर आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत २०१७ ते २०२२ या कालावधीत जिल्ह्यात २० हजार ४०० घरकुले मंजूर आहेत, तर १ हजार ५२२ घरे अद्याप अपूर्ण आहेत. १२० घरकुलांची कामे सुरू आहेत. उर्वरित १ हजार ४०२ अपूर्ण घरांच्या पूर्ततेत विविध अडचणी आहेत. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका नंदिनी घाणेकर यांनी सांगितले, ‘‘५२ घरकुलांच्या जागांबाबत अतिक्रमणाच्या तक्रारी असून वाद न्यायप्रविष्ट आहेत. ३३ लाभार्थींच्या घरकुलांत जागेचा वाद सुरू आहे. ५७ लाभार्थी असे आहेत, त्यांनी ज्या गावात घरकुल मंजूर करून घेतले. तेथून कायमस्वरुपी स्थलांतर केले. १९२ लाभार्थींनी घरकुल नको असल्याचे सांगून घेतलेले अनुदानही परत देण्याची तयारी दर्शविली. .प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थींना १५ हजार रुपये पहिल्या हप्त्यापोटी दिले जातात. ते घेतलेले १ हजार ६८ लाभार्थी घर बांधण्यास तयार नाहीत. अनुदानही परत करत नाहीत. त्यांच्याकडे सुमारे १ कोटी ६० लाख २० हजार रुपये अडकलेत. ते घर बांधणार नसतील, तर त्यांना हे अनुदान परत द्यावे लागणार आहे..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकुल बांधण्यास असमर्थ असलेल्या १ हजार ६८ लाभार्थींची माहिती शासनाला कळवली आहे. हे लाभार्थी घरकुल बांधण्यास तयार नाहीत किंवा अनुदानही परत करत नाहीत. त्याबाबत शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.- नंदिनी घाणेकर, प्रकल्प संचालक, ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.