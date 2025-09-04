Sangli Crime: 'कर्णकर्कश ध्वनियंत्रणांना पोलिसांचा दणका'; ३७ मंडळांवर कारवाई; उपाधीक्षक विमला एम. यांची धडक मोहीम

पश्चिम महाराष्ट्र

Noise Control Operation in Sangli: यंदाचा गणेशोत्सव ध्वनियंत्रणा आणि नशामुक्त साजरा करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले होते. परंतु मंडळांनी पोलिसांच्या आवाहनाला फाटा दिल्याचे पाहावयास मिळाले. पाचव्या आणि सातव्या दिवशी सांगली शहरासह ग्रामीण भागातही कर्कश ध्वनियंत्रणेचा दणदणाट करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: गणेशोत्सवात कर्णकर्कश आवाजाच्या ध्वनियंत्रणेबाबात पोलिसांनी बैठका घेऊन सूचना केल्या होत्या. मात्र, काही मंडळांनी हरताळ फासत कर्णकर्कश आवाजाची यंत्रणा मिरवणुकीत वापरल्याचे दिसले. त्यानंतर पोलिस उपाधीक्षक विमला एम. यांनी धडक मोहीम घेत चार पोलिस ठाण्यांच्या हद्दतील ३७ मंडळांवर कारवाईचा बडगा उगला. पहिल्यांदा खटला पाठवण्यात आला असून दुसऱ्यांदा आढळल्यास ध्वनियंत्रणा जप्त केली जाईल, असा थेट इशारा विमला एम. यांनी दिला आहे.

