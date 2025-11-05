पश्चिम महाराष्ट्र

Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : ‘...राव तेवढा ढापलेला कारखाना परत द्या’ भर चौकात लावला पोस्टर, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद टोकाला

Poster War in Sangli : ‘राव तेवढा ढापलेला कारखाना परत द्या’ असा पोस्टर भर चौकात लावल्यानं जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला आहे. सांगलीत राजकीय वातावरण तापलंय.
Jayant Patil vs Gopichand Padalkar

‘राव तेवढा ढापलेला कारखाना परत द्या’ असा पोस्टर भर चौकात लावल्यानं जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला आहे.

Jat Sugar Factory Jayant Patil : जत शहरातील आठ प्रमुख चौकांत ‘...तेवढा ढापलेला साखर कारखाना परत द्या बरं का...’ या आशयाच्या मजकुरासह शहरात रविवारी (ता. २) मध्यरात्री अनोळखींनी व्यंग्यात्मक फलक लावल्याने खळबळ उडाली. पोलिसांचे ‘गुडमॉर्निंग’ पथक व नगरपरिषदेकडून तत्काळ फलक उतरविण्यात आले. निवडणुकीच्या तोंडावर जयंत पाटील व गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद टोकाला गेला आहे.

Gopichand Padalkar

