Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : ‘...राव तेवढा ढापलेला कारखाना परत द्या’ भर चौकात लावला पोस्टर, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद टोकाला

Jat Sugar Factory Jayant Patil : जत शहरातील आठ प्रमुख चौकांत '...तेवढा ढापलेला साखर कारखाना परत द्या बरं का...' या आशयाच्या मजकुरासह शहरात रविवारी (ता. २) मध्यरात्री अनोळखींनी व्यंग्यात्मक फलक लावल्याने खळबळ उडाली. पोलिसांचे 'गुडमॉर्निंग' पथक व नगरपरिषदेकडून तत्काळ फलक उतरविण्यात आले. निवडणुकीच्या तोंडावर जयंत पाटील व गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद टोकाला गेला आहे..सोमवारी (३) माजी मंत्री पाटील जतच्या दौऱ्यावर होते. झाल्या प्रकारावर ते काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष होते. मात्र, त्यांनी चकार शब्द काढला नाही. त्यांनी शहरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश व उमदी येथील सत्कार समारंभास उपस्थिती लावत संवाद साधला. दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसने भाजपतर्फे पालिकेसाठी मंजूर केलेल्या विकासकामांवर आक्षेप घेत डिजिटल बॅनरबाजी सुरू असल्याची टीका केली. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपने, 'दहा वर्षांत नगराध्यक्षांची खुर्ची बदलता आली नाही, त्यांनी विकासाच्या गप्पा मारू नयेत. असे प्रकार घडल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल,' असा इशारा दिला..शनिवारी (१) रात्री आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या माध्यमातून झालेल्या विकासकामांचे तीन डिजिटल बॅनर अनोळखींनी फाडले. संतप्त भाजप कार्यकर्त्यांनी 'रास्ता रोको' केला. नंतर शहरात साखर कारखान्याच्या मुद्द्यावरून पुन्हा व्यंग्यचित्रात्मक पोस्टरबाजीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे..रविवारी रात्री शहरातील प्रमुख चौकांत '...ढापलेला आमचा साखर कारखाना परत द्या बरं का' अशा उल्लेखासह व्यंग्यात्मक फलक लावले होते. त्यात जयंत पाटील हे प्रतीकात्मकरीत्या साखर कारखाना उचलून नेत आहेत, तसेच दोन बड्या नेत्यांना मदत करताना दाखवले आहे. कारखान्यावर 'साखर कारखाना' असे लिहिले असून पुढील रस्ता 'ईश्वरपूर' असे दाखवले आहे. खाली मजकूर होता - '..तुम्ही जतमध्ये आजपर्यंत काय विकासकामे केलीत? उलट सभासदांच्या कष्टांचा कारखाना ढापला.'.Devgad Hapus Mango Kolhapur : कोल्हापुरात देवगड हापूस आंबा दाखल, एका डझनाचा दरही ठरला.राजे विजयसिंह डफळे सहकारी साखर कारखान्याच्या २२ हजार ५०० सभासदांच्यावतीने ही व्यंग्यात्मक विनंती करण्यात आल्याचेही नमूद होते. पोस्टरमुळे शहरात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सोमवारी पहाटे पाच वाजता पोलिसांचे 'गुड मॉर्निंग' पथक, पालिका प्रशासनाकडून सर्व डिजिटल फलक तत्काळ हटवण्यात आले..