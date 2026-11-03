Animal Love Story: शर्यतप्रेमी मालक गेला अन् २४ तासांत लाडका बैलही गेला! २७ वर्षे एकमेकांची साथ; मालक अन् पाखऱ्याच्या नात्याची हृदयस्पर्शी कहाणी

सातारा : माणूस आणि मुक्या प्राण्यातील नातं किती घट्ट असू शकतं, याची हृदयस्पर्शी प्रचिती सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील नरवाड येथे आली आहे. तब्बल २७ वर्षे जीवापाड जपलेल्या मालकाच्या निधनानंतर अवघ्या २४ तासांत 'पाखऱ्या' या बैलाचाही मृत्यू झाला. मालक आणि बैलाच्या या अतूट नात्याचा असा दुर्दैवी शेवट झाल्याने खोत कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, संपूर्ण परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.अण्णासाहेब खोत यांचे शनिवारी (ता. ३१ ऑक्टोबर) दुपारी तीन वाजता निधन झाले. त्यांच्या निधनाने कुटुंबीय शोकसागरात बुडाले होते. मात्र, या दुःखातून सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच रविवारी (ता. १ नोव्हेंबर) दुपारी त्याच सुमारास पाखऱ्यानेही अखेरचा श्वास घेतला. मालकाच्या निधनानंतर अवघ्या २४ तासांत पाखऱ्याचा मृत्यू झाल्याने या घटनेने गावकऱ्यांनाही भावूक केले. .चार महिन्यांच्या वासरापासून २७ वर्षांचा जिव्हाळाअण्णासाहेब खोत यांनी पाखऱ्याला केवळ जनावर म्हणून कधीच पाहिले नाही. अवघ्या चार महिन्यांचा असताना त्याला दूध पाजून स्वतःच्या हाताने वाढविले. त्याचे संगोपन, खाण्यापिण्याची काळजी आणि बैलगाडी शर्यतीसाठी प्रशिक्षण देण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत खोत यांचा जीव गुंतला होता. तब्बल २७ वर्षांच्या सहवासात मालक आणि पाखऱ्या यांच्यात जिव्हाळ्याचे नाते निर्माण झाले होते..महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर पाखऱ्याचा दबदबाबैलगाडी शर्यतींच्या मैदानातही पाखऱ्याने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील अनेक शर्यतींमध्ये त्याने सहभाग घेत प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याचा वेग आणि ताकद पाहता त्याच्याशी स्पर्धा करू शकेल असा जोडीदार मिळविणेही अनेकदा आव्हानात्मक ठरत असे. मात्र, जोडीदारासोबत उत्तम जुळवून घेत पाखऱ्याने अनेक शर्यती गाजवल्या.आज घरात पाखऱ्याने मिळविलेल्या विजयांच्या ढालींचा ढीग आहे. त्याच्या कामगिरीचा अभिमान बाळगणारे आणि कौतुकाने त्याच्या पाठीवर थाप मारणारे अण्णासाहेब मात्र आता नाहीत. ज्या मालकाने आयुष्यभर त्याला जपले, त्याच्याच जाण्यानंतर पाखऱ्यानेही जगाचा निरोप घेतल्याने या नात्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मालक आणि मुक्या जीवाच्या नात्याची हृदयस्पर्शी कहाणीअण्णासाहेब खोत आणि पाखऱ्या यांचा २७ वर्षांचा सहवास केवळ मालक आणि जनावरापुरता मर्यादित नव्हता. शर्यतीतील विजय, एकत्र घालवलेले क्षण आणि परस्परांमधील जिव्हाळा यामुळे हे नाते कुटुंबाचाच एक भाग बनले होते. दोन पिढ्यांनी जपलेल्या या नात्याचा असा अंत झाल्याने खोत कुटुंबीयांसह नरवाड परिसरातील नागरिकही हळहळ व्यक्त करीत आहेत. माणसांच्या भावना शब्दांत व्यक्त होतात; पण मुक्या जीवांच्या भावना त्यांच्या वागण्यातून जाणवतात. अण्णासाहेब आणि पाखऱ्याच्या या कहाणीने माणूस आणि प्राणी यांच्यातील प्रेमाच्या नात्याची आठवण पुन्हा एकदा करून दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.