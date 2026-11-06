Traffic Update: ६१ तासांनंतर महामार्ग रोको आंदोलन मागे; पुणे-सातारा-कोल्हापूर महामार्गावरील ट्रॅफिकची स्थिती काय?

राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या महामार्ग रोको आंदोलनाला अखेर ६१ तासांनंतर स्थगिती देण्यात आली आहे. आज शुक्रवारी पहाटे आंदोलन मागे घेण्यात आल्यानंतर पुणे-सातारा-कोल्हापूर अर्थात पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली आहे. सलग तीन दिवस या महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांसह वाहनचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले होते. आंदोलन थांबल्यानंतर महामार्ग मोकळा झाल्याने दिवाळीच्या प्रवासासाठी निघालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..ऊसदराचा तोडगा निघाल्यानंतर आंदोलन स्थगितकोल्हापूरजवळील किणी टोलनाका परिसरात राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ऊसदराच्या मागणीसाठी चक्काजाम आंदोलन सुरू होते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दराच्या मागणीवर कारखानदार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये तोडगा निघाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कारखानदारांनी प्रतिटन सुमारे ४ हजार २०० रुपयांचा दर मान्य केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये ३ हजार ९०० रुपये, अतिरिक्त १०० रुपये आणि संभाव्य २०० रुपये अशा स्वरूपातील दराचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला.तोडगा निघाल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पोलिसांनी किणी टोलनाका परिसरातील आंदोलनस्थळ मोकळे करण्याची कार्यवाही केली. महामार्गावरील अडथळे दूर झाल्यानंतर दोन्ही दिशांनी वाहनांची वाहतूक सुरू करण्यात आली..Hasan Mushrif: हसन मुश्रीफांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा! ईडीची केस बंद; प्रकरण काय?.तीन दिवसांच्या कोंडीनंतर वाहनांची रांग सुटलीआंदोलनामुळे पुणे-सातारा-कोल्हापूर महामार्गावर गेल्या तीन दिवसांपासून वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला होता. महामार्गावर ट्रक, खासगी वाहने आणि इतर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनाचा परिणाम सार्वजनिक वाहतुकीवरही झाला होता. एसटी महामंडळाच्या सुमारे १६६ फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना प्रवासादरम्यान अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, तर ट्रकचालकांनाही बराच काळ वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागले.आंदोलन संपल्यानंतर मागील तीन दिवसांपासून अडकून पडलेल्या वाहनांच्या रांगा हळूहळू कमी होऊ लागल्या. महामार्गावरील वाहतूक दोन्ही बाजूंनी सुरू झाल्याने वाहनांची ये-जा पूर्ववत होत आहे..६ नोव्हेंबरच्या सकाळी वाहतूक सामान्य६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे-सातारा-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक सामान्य झाली आहे. मध्यरात्री साधारण एक वाजण्याच्या सुमारास महामार्ग पूर्णपणे खुला करण्यात आला. किणी टोलनाका परिसरासह मुख्य महामार्ग आता वाहनांच्या वाहतुकीसाठी मोकळा झाला आहे. सकाळच्या अहवालांनुसार, आंदोलनामुळे निर्माण झालेली मोठी कोंडी दूर झाली असून नव्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक ठप्प झाल्याची माहिती नाही..दरम्यान, दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे महामार्गावर वाहनांची नेहमीपेक्षा अधिक गर्दी असण्याची शक्यता आहे. विशेषतः टोलनाक्यांच्या परिसरात तसेच खंबाटकी घाटासारख्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर वाहतुकीचा वेग मंदावू शकतो..Raju Shetti: ६१ तासांनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन मागे; उसाला ४,२०० रुपयांपर्यंत दर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.