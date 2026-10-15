पश्चिम महाराष्ट्र

Kognoli Toll Plaza Protest : प्रवाशांना मोठा दिलासा! कोगनोळी टोलनाक्यावरील राजू शेट्टींचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित, महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू

Raju Shetti Suspends Kognoli Toll Plaza Protest Temporarily : कोगनोळी टोलनाक्यावरील ऊसदर आंदोलन राजू शेट्टी यांनी तात्पुरते स्थगित केले. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली आहे.
Kognoli toll plaza news

Kognoli toll plaza news

esakal

अनिल पाटील
Updated on

कोगनोळी (जि. बेळगाव) : कोगनोळी टोलनाक्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ऊस दरासाठी सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले (Swabhimani Shetkari Sanghatana news) आहे. या आंदोलनामुळे दोन दिवसांपासून ठप्प झालेली महामार्गावरील वाहतूक आता सुरळीत सुरू झाली आहे, त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Raju Shetti
toll plaza
Sugar Factory
Farmer Agitation
Toll naka
Pune Bangalore Highway updates

Related Stories

Raju Shetti latest statement on sugarcane prices
Raju Shetti Protest News
Kognoli Toll Protest
Raju Shetti Protest Pune Bangalore Highway Closed kognoli toll naka
Marathi News Esakal
www.esakal.com