Kognoli Toll Plaza Protest : प्रवाशांना मोठा दिलासा! कोगनोळी टोलनाक्यावरील राजू शेट्टींचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित, महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू

कोगनोळी (जि. बेळगाव) : कोगनोळी टोलनाक्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली ऊस दरासाठी सुरू असलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले (Swabhimani Shetkari Sanghatana news) आहे. या आंदोलनामुळे दोन दिवसांपासून ठप्प झालेली महामार्गावरील वाहतूक आता सुरळीत सुरू झाली आहे, त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..राजू शेट्टी यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली असली तरी, हे आंदोलन थांबलेले नाही. महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी आणि काही कारखान्यांनी आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन ऊस गाळप सुरू करू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता संघटनेने थेट साखर कारखान्यांना लक्ष्य करत, ते बंद पाडण्याचा पवित्रा घेतला आहे..Raju Shetti Sugarcane Price Protest : 'जोपर्यंत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत...': ऊस दरासाठी राजू शेट्टींचा आक्रमक पवित्रा; महाराष्ट्रातील कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा.आंदोलनामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक सुरळीत झाल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. तसेच, महामार्गालगतच्या व्यावसायिकांचे व्यवसायही पूर्ववत सुरू झाले आहेत. अनेक व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता आणि त्यांना शक्य ती मदतही केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.