Raju Shetti Sugarcane Price Protest : 'जोपर्यंत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत...': ऊस दरासाठी राजू शेट्टींचा आक्रमक पवित्रा; महाराष्ट्रातील कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा

कोगनोळी : ऊसदर प्रश्नी जोपर्यंत सरकार योग्य तो निर्णय घेत नाही, शेतकरी हिताचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत एकाही कारखान्याला उसाची वाहतूक करू देणार (Raju Shetti sugarcane price protest) नाही. महाराष्ट्रात सुरू असलेले साखर कारखाने बंद पाडून आंदोलनाचे केंद्र महाराष्ट्रच असेल, असा स्पष्ट इशारा माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला..शेट्टी म्हणाले, ‘‘ऊस उत्पादकांनी तोडीसाठी गडबड करू नये. यंदा ऊस कमी असल्याने कारखान्यांत स्पर्धा लागणार आहे. दराची कोंडी सुटल्याशिवाय महाराष्ट्रातील कारखाने सुरू करू नयेत; अन्यथा होणाऱ्या परिस्थितीला कारखानदारच जबाबदार असतील. कोगनोळी येथे सुरू असलेले महामार्गावरील आंदोलन थांबवत असून, गुरुवारी (ता. १५) सकाळी महाराष्ट्रात सुरू असलेले साखर कारखाने बंद पाडू. आता आंदोलनाचे केंद्र महाराष्ट्रच असेल..कारखानदारांनी साखर विक्री करण्याचा प्रयत्न केला, तर ट्रक अडवून ट्रकमधील साखर गोरगरिबांना मोफत वाटली जाईल. २९ सप्टेंबरला जसा हुबळी येथे विराट मोर्चा काढला होता. तसेच हुबळीत पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. शेतकऱ्यांनी ऊसदराची कोंडी फुटल्याशिवाय ऊस कारखान्याला देऊ नये, जर कारखाने सुरू केले, तर स्वाभिमानी शेतकरी व रयत संघटना गप्प बसणार नाही..Patil Brothers Success Story : नोकरीच्या मागे न लागता शेतीतून साधली किमया! अवघ्या 55 गुंठ्यात 55 टन केळीचे उत्पादन; इराण, दुबईत पाठवली 52 टन केळी.सीमाभागातून हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला उपस्थित राहून व अन्य सहकार्य करून आपला भाग सिद्ध केला आहे. त्यामुळे कर्नाटकातून ऊस वाहतूक होणार नाही, याची खात्री आहे. यावेळी कर्नाटक महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी या आंदोलनासाठी उपस्थित होते..Kolhapur District Bank Election : मुश्रीफ, कोरे, यड्रावकरांसह नऊजण रिंगणाबाहेर; सर्किट बेंच निर्णयाचा परिणाम, केडीसीसीचं राजकारण बदलणार.रयत संघटनेचे हुबळीकडे प्रयाणबेळगाव/यमकनमर्डी : उसाला प्रतिटन ५, ५०० रुपये दर मिळावा, साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ५० रुपये निश्चित करावा आणि इथेनॉलची प्रतिलिटर ७० रुपये दराने खरेदी करावी, या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू केलेले चक्का जाम आंदोलन बुधवारी (ता. १४) मागे घेतले. हत्तरगी टोलनाक्याजवळ ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानावर पायी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती शेतकरी नेते चुन्नाप्पा पुजारी यांनी दिली. दरम्यान, आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी परिसरातील गावांतील शेतकरी, दानशूर व्यक्ती आणि मठाधीशांनी भोजन व अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.