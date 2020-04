पेरू देण्याच्या आमिषाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार

शिराळा (जि. सांगली) : येथील नवजीवन वसाहतीतील 13 वर्षीय मुलीवर पेरुचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याप्रकरणी बाजीराव ऊर्फ पिंटू बबन लोंढे (वय 38) यास अटक करण्यात आली आहे. ही घटना घटना शुक्रवारी (ता.24) सकाळी साडे अकराच्या दरम्यान घडली. याबाबत पोलिसांतून समजलेली माहिती अशी, संशयित बाजीराव याने घराजवळच राहणाऱ्या या अल्पवयीन मुलीस पेरू काढून देतो, असे आमिष दाखवून घराजवळील गवतात नेले. तेथे तिच्यावर बलात्कार केला. दोन महिन्यांपूर्वीही असेच आमिष दाखवून शेतात नेऊन त्याने असे कृत्य केले होते. आज ही माहिती तिने आपल्या आईला सांगितली. यानंतर याबाबत अल्पवयीन मुलीच्या आईने शिराळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिस अधीक्षक सोहेल शर्मा, अप्पर पोलिस अधीक्षक मनीषा दुबुले, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोना संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामपूर विभागामध्ये पेट्रोलिंग करीत असतानाच हे वृत्त त्यांना समजले. त्यानंर श्री. पिंगळे, पोलिस उपनिरीक्षक अंतम खाडे, पोलिस उपनिरीक्षक सुप्रिया दुरंदे, हवालदार जयप्रकाश उथळे, पोलिस हवालदार सुनील चौधरी, पोलिस नाईक सचिन धोत्रे, कुबेर खोत, चेतन महाजन, सचिन कनप, सलमान मुलानी यांनी बाजीराव बबन लोंढे (वय 38) यास तत्काळ ताब्यात घेतले. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दुरंदे करीत आहेत.

