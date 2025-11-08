Raisin Rate Hike : दिवाळीनंतर बेदाण्याला उच्चांकी दर, एका किलोला तब्बल ४१० रुपये मिळाल्याने शेतकऱ्यामध्ये समाधान

Sangli Raisin Market : सांगलीत दिवाळीनंतर झालेल्या बेदाणा सौद्यामध्ये तेरा दुकानांत ११ हजार बॉक्सची आवक झाली. बेदाण्यास उच्चांकी ४१० रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. त्यामुळे सुरुवातीच्या सौद्यामध्येच २५ ते ३० रुपये बाजारवाढ झाल्याने शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त होत आहे..प्रतिवर्षीप्रमाणे दिवाळी सुटी व शून्य पेमेंटसाठी सांगली, तासगाव, पंढरपूर बाजारातील सौदे बंद ठेवण्यात आले होते. चालू वर्षी बेदाण्याचे भाव वाढल्याने कोट्यवधी रुपयांचे देणे शिल्लक होते. पण बेदाणा असोसिएशनने ‘शून्य पेमेंट’ची काटेकोर अंमलबजावणी केल्याने दहा ते अकरा व्यापाऱ्यांवरच बेदाणा सौद्यात बंदी घालण्यात आल्याचे बेदाणा असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आले.सांगली बेदाणा सौद्यामध्ये आज तेरा दुकानांमध्ये १६ गाडी आवक होती. सौदामध्ये हिरवा बेदाणा ३६० ते ४१०, मध्यम क्वॉलिटी हिरवा बेदाणा २५० ते ३५०, तर काळा १४० ते १६०, पिवळा बेदाणा ३०० ते ३९० इतका उच्चांकी भाव मिळाला..सांगली बाजार समितीत सभापती सुजय शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हळद, गूळ, बेदाणाचे सोदे सुरू आहेत. समिती सचिव महेश चव्हाण, कृष्णकुमार सारडा, विनायक हिंगमिरे, पवन चौगुले, सुनील हडदरे, विनोद गड्डे, अभिजित पाटील, दिगंबर यादव, कृष्णा मर्दा, सिद्धार्थ पटेल, नितीन मर्दा, पंकज केसरी, वृषभ शेडबाळे, रवी हजारे, ओंकार पिपळे, प्रवीण यादवाडे, विनोद कबाडे, सुरेश बिराजदार, रवी पाटील, हिरेन पटेल, हरीश पाटील, राजाभाई पटेल, शरद पाटील, आस्की सावकार, सुनील खोत, अजित पाटील, देवेंद्र करे, महेश नागराळ, सचिन चौगुले, धनंजय पाटील यांच्यासह व्यापारी, शेतकरी उपस्थित होते..Kolhapur News: सोशल मीडियावर महिलांवर वाढता छळ; निर्भया पथकाकडे दिवसातून अनेक तक्रारी.यंदा अवकाळी पाऊस व निसर्गामुळे बेदाणा कमी येण्याची शक्यता असून पुढील वर्षी सुद्धा दर चढेच राहतील. शेतकऱ्यांनी सांगली बाजार समितीत बेदाणा विक्रीसाठी आणावा.-महेश चव्हाण, सचिव,सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.