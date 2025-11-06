Jayant Patil Vs Vishal Patil : सांगली महाविकास आघाडीत मतभेद, विशाल पाटलांना गांभीर्याने घेऊ नका; जयंत पाटलांच्या भूमिकेने खळबळ

Sangli Politics : ‘‘खासदार विशाल पाटील यांचे फार मनावर घेऊ नका. ते अपक्ष आहेत. काँग्रेस नेते विश्वजित कदम आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडीबाबत आमची त्यांच्याशी आमची चर्चा सुरू आहे,’’ अशी टोलेबाजी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली. आष्टा येथे माध्यमांशी बोलताना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या वाटाघाटीत विशाल यांना खिंडीत गाठणारी भूमिका मांडली.स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपविरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी जयंत पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे..या विरोधी आघाडीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना ठाकरे पक्ष, शेतकरी संघटनांसह माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार विलासराव जगताप, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे अशा सर्वांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न दिसू लागला आहे. खासदार विशाल पाटील यांनी मात्र त्याउलट भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसने जयंत पाटील यांच्यासमवेत आघाडी करू नये, अशी त्यांनी भूमिका घेतली असल्याची चर्चा आहे..पदाधिकारी बैठकीत त्यावर खल झाल्याचे सांगण्यात येते. त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर आमदार जयंत पाटील यांनी टोलेबाजी केली. जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘खासदार विशाल पाटील यांचे फार मनावर घेऊ नका. ते अपक्ष आहेत..Jayant Patil vs Gopichand Padalkar : ‘...राव तेवढा ढापलेला कारखाना परत द्या’ भर चौकात लावला पोस्टर, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर यांच्यातील वाद टोकाला.काँग्रेसचे नेते विश्वजित कदम आहेत, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करत आहेत. ते पुढे खासदार विशाल पाटील यांच्याशी बोलत असावेत, असे अपेक्षित आहे. आम्ही आघाडी करणार आहोत. त्यात शिवसेना ठाकरे पक्षाला समवेत घेणार आहोत. अगदी शेतकरी संघटनेला सोबत घेण्याची आमची भूमिका आहे. भाजप विरोधकांना एकत्र करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.