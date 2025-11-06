पश्चिम महाराष्ट्र

Jayant Patil Vs Vishal Patil : सांगली महाविकास आघाडीत मतभेद, विशाल पाटलांना गांभीर्याने घेऊ नका; जयंत पाटलांच्या भूमिकेने खळबळ

ZP Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडीबाबत आमची त्यांच्याशी आमची चर्चा सुरू आहे,’’ अशी टोलेबाजी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
Jayant Patil Vs Vishal Patil

काँग्रेसने जयंत पाटील यांच्यासमवेत आघाडी करू नये, अशी भूमिका विशाल पाटील यांनी घेतली असल्याची चर्चा आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Politics : ‘‘खासदार विशाल पाटील यांचे फार मनावर घेऊ नका. ते अपक्ष आहेत. काँग्रेस नेते विश्वजित कदम आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडीबाबत आमची त्यांच्याशी आमची चर्चा सुरू आहे,’’ अशी टोलेबाजी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली. आष्टा येथे माध्यमांशी बोलताना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या वाटाघाटीत विशाल यांना खिंडीत गाठणारी भूमिका मांडली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपविरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी जयंत पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Jayant Patil
Sangli Municipal Corporation
congress leader vishal patil
Sangli Zilla Parishad
vishal patil
Sangli Municipal Corporation
sangli miraj kupwad municipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com