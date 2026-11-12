Kirloskar Company Kundal : कुंडलमधील किर्लोस्कर कंपनी अन् गावकऱ्यांचा रस्त्यावरून वाद; थेट माजी आमदारांनी केलं ५ तास ठिय्या आंदोलन, नेमक काय प्रकरण?

Kundal Kirloskar Factory Dispute : किर्लोस्कर कंपनीने कुंडल येथील सावत मळ्यातील पारंपरिक वहिवाटीचा रस्ता बंद केल्याप्रकरणी माजी आमदार अरुण लाड यांनी आज सुमारे पाच तास ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान, हा रस्ता कंपनीच्या मालकीच्या जागेतून जात असून मोजणीअंतीच तिथे कुंपण घातले जात असल्याचा खुलासा कंपनीतर्फे केला आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, सावत पट्टा मळ्यातील वहीवाटीचा रस्ता कंपनी प्रशासनाने बंद केला आहे. तिथे खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले आहेत. त्याला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांशी त्यांचे वाद होत आहेत. ही माहिती मिळताच श्री लाड यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांनी धाव घेतली. पलूस व कुंडल ठाण्याचे पोलिसही हजर झाले..अरुण लाड म्हणाले, ‘‘कंपनी प्रशासन स्थानिकांच्या वहिवाटीचा रस्ता अडवून काय साध्य करणार आहे? सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणे वादाला निमंत्रण देणारे आहे. कुंडलवासीयांनी नेहमीच कंपनीच्या मागे बळ उभे केले आहे. हा प्रश्न वेळीच निकाली काढावा, अन्यथा कंपनीचे मार्ग रोखले जातील.’’.दरम्यान, आज या मुद्द्यावरून ग्रामस्थ आक्रमक होते. सुरक्षा रक्षकांच्या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे तणाव निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी मध्यस्थीनंतर वाद निवळला. पोलिसांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला; मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.अॕड. दीपक लाड यांनीही कंपनीच्या अन्यायी धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. सरपंच जयराज होवाळ, उपसरपंच किरण लाड, श्रीदास होनमाने यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. पलूस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी जयसिंग पाटील, कुंडल ठाण्याचे दिनेश काशीद उपस्थित होते..Sangli Sugarcane Price : 'ऊसदर जाहीर करा, अन्यथा धुराडी बंद पाडू'; राजू शेट्टींचा सांगलीतील साखर कारखानदारांना 2 दिवसांचा अल्टिमेटम, केल्या 5 मोठ्या मागण्या.‘किर्लोस्कर’ प्रशासनाचे स्पष्टीकरणकंपनीतर्फे प्रसिद्धीपत्रक देऊन स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, कुंडल येथील गट क्र. १२०६/२ मधील कंपनीच्या कायदेशीर आणि मोजणी केलेल्या जमिनीवरच कुंपणाचे काम सुरू आहे. ते नियमानुसारच सुरू आहे. सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत मोजणी आणि सीमांकन करून काम सुरू आहे. कंपनीच्या कायदेशीर मालकीची ही जमीन आहे. काही व्यक्तींकडून अनधिकृत प्रवेश करून कामगार, अधिकारी व कंत्राटदारांना धमकावणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. भविष्यात स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गावकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता कोणत्याही शंकेसाठी सक्षम न्यायालयात किंवा महसूल प्राधिकरणाकडे कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.