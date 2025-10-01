पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime: 'घरात घुसून दागिने पळविले'; जानराववाडीत चाकूच्या धाकाने २५ हजारांची चोरी

Daring Robbery in Janaravwadi: याप्रकरणी बाळासाहेब बाबू कवठेकर (वय ८०, कवठेकर मळा, जानराववाडी) यांनी मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. रविवारी (ता. २८) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली.
मिरज : जानराववाडी (ता. मिरज) येथे घरात घुसून चाकूच्या धाकाने महिलेकडील २५ हजार रुपये किमतीचे दागिने चोरट्यांनी लांबवले. याप्रकरणी बाळासाहेब बाबू कवठेकर (वय ८०, कवठेकर मळा, जानराववाडी) यांनी मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. रविवारी (ता. २८) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली.

