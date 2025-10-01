Sangli Crime: 'घरात घुसून दागिने पळविले'; जानराववाडीत चाकूच्या धाकाने २५ हजारांची चोरी

मिरज : जानराववाडी (ता. मिरज) येथे घरात घुसून चाकूच्या धाकाने महिलेकडील २५ हजार रुपये किमतीचे दागिने चोरट्यांनी लांबवले. याप्रकरणी बाळासाहेब बाबू कवठेकर (वय ८०, कवठेकर मळा, जानराववाडी) यांनी मिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. रविवारी (ता. २८) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की फिर्यादी बाळासाहेब, त्यांच्या पत्नी सजाक्का या कवठेकर मळा परिसरात राहण्यास आहेत. रविवारी रात्री चारजण कवठेकर यांच्या घरात घुसले. त्यांनी चाकूचा धाक दाखवत सजाक्का यांच्या गळ्यातील आणि कानातील सोन्याचे दागिने काढून घेतले. .काही समजण्याच्या आत हे घडल्याने कवठेकर दाम्पत्य गोंधळून गेले. एवढ्यात चौघेही घरातून निघून गेले. नंतर त्यांनी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली. वृद्ध दाम्पत्याला लुटण्याचा प्रकार घडल्याने जानराववाडी परिसरात खळबळ उडाली आहे..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...पूर्वभागात लुटीच्या घटना सुरूचमिरज ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मळा भागात राहणारी घरे लक्ष्य करून त्यांना लुटण्याचा प्रकार वारंवार सुरूच आहे. या आधीही पूर्वभागात अशाप्रकारे लुटीच्या घटना घडल्या आहेत. पोलिसांना चोरट्यांपर्यंत पोहोचण्यात मात्र अपयश येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.