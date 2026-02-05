Maharashtra local politics news : सदाभाऊ खोतांनी जयंत पाटलांची गावरान भाषेत खिल्ली उडवली, जिल्हा परिषद राजकारण तापलं

Sadabhau Khot statement : ‘‘तुम्हाला डोहाळे लागलेत... कवा एक होतोय... कवा शपथविधी होतोय... नाही आता होत बाबा, आम्ही अजून लाईनमध्ये आणि तुमचा नंबर कुठं लागायचा,’’ अशा शब्दांत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांना टोला हाणत त्यांची खिल्ली उडवली..वाळवा तालुक्यात कासेगाव येथे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारसभेत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आमदार जयंत पाटील यांच्यावर त्यांचे नाव न घेता आपल्या खुमासदार शैलीत तोफ डागली. खोत म्हणाले, ‘‘हे म्हणतात, दोन राष्ट्रवादी एकत्र करायला अजितदादा माझ्याकडे हेलपाटे मारत होते. अजितदादा केवढा मोठा माणूस, ते गेले तर महाराष्ट्र रडला..तुमच्याकडे हेलपाटे का मारतील? काय पाच-पन्नास आमदार आहेत म्हणून मारतील का? पडक्या घरात कोण मुक्कामाला जाईल का? हे कधी खऱ्याच्या गावात राहिले नाहीत, कायम खोट्याच्या गावात राहिले. जिरवाजिरवी बंद करा.. चांगलं वागाल तर चांगलं होतय.. माझं बघा, मी दुसऱ्यांदा आमदार झालो.’’. Jayant Patil : वाळवा तालुक्यात सत्तासंघर्ष तीव्र! जयंत पाटीलांची भिंगरी, महायुतीचा बालेकिल्ला ढवळून निघाला.‘‘तुम्हाला डोहाळे लागलेत.. कवा एक होतोय... कवा शपथविधी होतोय.. कवा एक होतोय.... कवा शपथविधी होतोय.. नाही आता होत बाबा.. २४० आमदार आहेत.. आम्ही अजून लाईनमध्ये आहे... तुमचा नंबर कुठं लागायचा...जिकडे जाईल तिकडे म्हणतंय हे पॅक.. ते पॅक... काय पान लावून पॅक करायचं असतंय का? असं अजिबात नसतंय...’’ अशा शब्दांत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी आमदार जयंत पाटील यांना टोला हाणत त्यांची खिल्ली उडवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.