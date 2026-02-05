पश्चिम महाराष्ट्र

Maharashtra local politics news : सदाभाऊ खोतांनी जयंत पाटलांची गावरान भाषेत खिल्ली उडवली, जिल्हा परिषद राजकारण तापलं

Zilla Parishad politics Maharashtra : जयंत पाटलांवर सदाभाऊ खोतांनी केलेल्या गावरान भाषेतील वक्तव्यामुळे जिल्हा परिषद राजकारणात जोरदार वाद निर्माण झाला आहे.
Sadabhau Khot comment on Jayant Patil

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sadabhau Khot statement : ‘‘तुम्हाला डोहाळे लागलेत... कवा एक होतोय... कवा शपथविधी होतोय... नाही आता होत बाबा, आम्ही अजून लाईनमध्ये आणि तुमचा नंबर कुठं लागायचा,’’ अशा शब्दांत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील यांना टोला हाणत त्यांची खिल्ली उडवली.

