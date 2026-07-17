Sagareshwar Wildlife Sanctuary : माणसाने तयार केलेले देशातील पहिले अभयारण्य! सांगलीच्या सागरेश्वरचा कायापालट कसा झाला? पाहा खुणावतेय हरिण-काळविटांचे 'माहेरघर'

-स्वप्नील पवारदेवराष्ट्रे (जि. सांगली) : देशातील पहिले मानवनिर्मित अभयारण्य व हरणांचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातून पर्यटक व शालेय सहली निसर्गसहली व हरणांचे दर्शन यामुळे मनमुराद आनंद घेण्यास (India's first man-made wildlife sanctuary) दरवर्षी हमखास येतात..पावसाळ्यात येथे लाखो पर्यटक येत असतात. छोटे धबधबे, प्राचीन हेमाडपंती मंदिर, दक्षिण काशी श्री क्षेत्र सागरेश्वर देवस्थान नजीक असल्याने राज्यासह व परराज्यांतून अभयारण्य पाहण्यास पर्यटकांची गर्दी होते. देशातील पहिले मानवनिर्मित यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर अभयारण्यातील प्राण्यांची गणना करण्यात आली..‘सागरेश्वर’चे पर्यटनातील महत्त्व वाढण्यासाठी अत्यंत आनंददायी बातमी मानली जाते आहे. जिल्ह्यातील कडेगाव, वाळवा, पलूस, तालुक्याच्या सीमांवर सागरेश्वर वसले आहे. हे देशातील पहिले मानवनिर्मित अभयारण्य आहे. धों. म. मोहिते यांच्या ध्यासातून साकारले आहे. डोंगररांगा, धुक्याची दाटी, गारवारा आणि हिरवागार परिसर मनाला प्रसन्न करून टाकतो..दिवंगत माजी वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी अभयारण्यासाठी भरघोस निधी देऊन कायापालट केला होता. वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. पर्यटकांच्या सोयीसाठी बांबू हट, निसर्ग माहिती केंद्र, ओपन ॲम्फी थिएटर, लहान मुलांसाठी बगीचा, छत्री बंगला, लिंगेश्वर मंदिर, गणपती मंदिर, डिअर पार्क, महान गुंड पॉइंट, फेटा उडवी पॉइंट, झेड रस्ता, बालोद्यान, पर्यटकांसाठी सफारी बसने अभयारण्याची सफारी करता येते. वन्यजीव आणि पशु-पक्ष्यांची माहिती देणारे फलक आपलं लक्ष वेधून घेतात. सागरेश्वर अभयारण्यात वन्यप्राण्यांना एक सुंदर अधिवास मिळाला आहे..Castoe's Coral Snake : निसर्गाचा चमत्कार! सिंधुदुर्गात आढळला जगातील अत्यंत दुर्मीळ 'कॅस्टोज् कोरल स्नेक'; मज्जासंस्थेवर वार करणाऱ्या या सापाची वैशिष्ट्ये माहितीयेत का?.इथे जाण्याचा मार्ग...बस : सांगलीतून पलूस, कुंडल, ताकारी, देवराष्ट्रे, पलूस, कुंडल, कुंभारगाव, देवराष्ट्रे, सागरेश्वर असा मार्ग आहे.रेल्वे : रेल्वेने सांगली व सातारहून ताकारी स्टेशन. तेथून सागरेश्वर देवस्थान व अभयारण्याकडे जाता येते.कऱ्हाडहून कार्वे, वडगाव हवेली, शेणोली स्टेशन, रेठरे हरणाक्ष, भवानीनगर.अंतर : सांगली-देवराष्ट्रे ५२ किलोमीटर. कऱ्हाडहून देवराष्ट्रे ३२ किलोमीटर.हरणांच्या संख्येत वाढमागील वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या हरणांच्या संख्येत वाढ नोंदवली गेली आहे. सांबर ४९५ तर चितळ ५४० आहेत..Indian Painted Frog : नांदेडमध्ये निसर्गाचा चमत्कार! दक्षिण भारतात आढळणारा 'हा' आकर्षक रंगाचा बेडूक थेट मराठवाड्यात कसा आला?.देशातील पाहिले मानवनिर्मित अभयारण्य म्हणून यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर अभयारण्याची ओळख आहे. वर्षा पर्यटनासाठी पर्यावरण प्रेमी, पर्यटकांना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. सफारी बसची याठिकाणी सोय आहे.-श्रीकांत पवार, विभागीय वन अधिकारी, सागरेश्वर अभयारण्यवर्षा पर्यटनासाठी तयारी केली आहे. सफारी बसची बुकिंग सुरू आहे. राहण्यासाठी बांबू कुट्टी हाऊसची सोय आहे. हरणांची संख्या वाढली आहे. हमखास दर्शन हरणांचे पर्यटकांना होत आहे.-श्रीकांत पवार, विभागीय वन अधिकारी, सागरेश्वर अभयारण्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.