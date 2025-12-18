पश्चिम महाराष्ट्र

पिंजऱ्यात शिकार, जंगलात राज! वाघीण 'तारा'ची सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात दणक्यात एन्ट्री, शास्त्रीय पद्धतीने कशी राबवली 'सॉफ्ट रिलीज'?

Successful Soft Release of Tigress Tara in Sahyadri Tiger Reserve : मुक्ततेनंतर वाघीण ‘तारा’ हिचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून नियमित निरीक्षण व देखरेख करण्यात येणार आहे.
Sahyadri Tiger Reserve

Sahyadri Tiger Reserve

चांदोली (सांगली) : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील (Sahyadri Tiger Reserve) नैसर्गिक कोअर जंगलात प्रौढ वाघीण STR-05 (तारा) हिचा आज सकाळी यशस्वीपणे मुक्तसंचार करण्यात आला. महाराष्ट्र वन विभागामार्फत (Maharashtra Forest Department) शास्त्रीय पद्धतीने राबविण्यात आलेल्या ‘सॉफ्ट रिलीज’ प्रक्रियेच्या यशस्वी पूर्ततेनंतर ही मुक्तता करण्यात आली आहे.

