पिंजऱ्यात शिकार, जंगलात राज! वाघीण 'तारा'ची सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात दणक्यात एन्ट्री, शास्त्रीय पद्धतीने कशी राबवली 'सॉफ्ट रिलीज'?

चांदोली (सांगली) : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील (Sahyadri Tiger Reserve) नैसर्गिक कोअर जंगलात प्रौढ वाघीण STR-05 (तारा) हिचा आज सकाळी यशस्वीपणे मुक्तसंचार करण्यात आला. महाराष्ट्र वन विभागामार्फत (Maharashtra Forest Department) शास्त्रीय पद्धतीने राबविण्यात आलेल्या 'सॉफ्ट रिलीज' प्रक्रियेच्या यशस्वी पूर्ततेनंतर ही मुक्तता करण्यात आली आहे..वाघीण 'तारा'ला दिनांक १३ रोजी सकाळी ७ वाजता सॉफ्ट रिलीज पिंजऱ्याचे दरवाजे उघडून नैसर्गिक जंगलात जाण्यासाठी मोकळीक देण्यात आली होती. मात्र, ती काही दिवस पिंजऱ्याच्या परिसरातच फिरत होती. या कालावधीत तिने स्वतः शिकार केली असून, ती शिकार गेल्या तीन दिवसांत खात असल्याचे निरीक्षणात आले. अखेर आज सकाळी ७ वाजता वाघीण 'तारा' पिंजऱ्यातून बाहेर पडत चांदोलीच्या कोअर जंगलात प्रवेश करून मुक्तसंचारासाठी निघून गेली..वाघीण STR-05 (तारा) हिला यापूर्वी व्यवस्थापन टप्प्यात T7 (S2) म्हणून ओळखले जात होते. तिला विशेषरित्या तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्ट रिलीज पिंजऱ्यात ठेवण्यात आले होते. या काळात तिचे वर्तन, आरोग्य आणि परिसराशी जुळवून घेण्याची क्षमता वनाधिकारी व वन्यजीव तज्ज्ञांकडून सातत्याने निरीक्षणात ठेवण्यात आली..निरीक्षणादरम्यान वाघीण 'तारा' हिने उत्कृष्ट नैसर्गिक वर्तन प्रदर्शित केले. ती पूर्णपणे तंदुरुस्त असून पिंजऱ्यातच स्वतः शिकार करून तिने तिची शिकारी क्षमता सिद्ध केली. त्यामुळे ती जंगलात स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी पूर्णतः सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले. सातत्यपूर्ण वर्तन निरीक्षण आणि पशुवैद्यकीय तपासणीनंतर तिला नैसर्गिक जंगलात मुक्त करण्यासाठी शारीरिक व वर्तनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे निश्चित करण्यात आले..यासंदर्भात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण म्हणाले, "व्याघ्रिणी STR-05 (तारा) हिने सॉफ्ट रिलीज कालावधीत अत्यंत उत्तम नैसर्गिक वर्तन दाखवले आहे. पिंजऱ्यात स्वतः शिकार करून तिने तिची शारीरिक तंदुरुस्ती व जंगलात स्वतंत्र जीवनासाठीची तयारी सिद्ध केली आहे. तिची आजची मुक्तता सह्याद्री परिसरात टिकाऊ व्याघ्र लोकसंख्या उभारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.".मुख्य वन्यजीव संरक्षक एम. एस. रेड्डी यांनी सांगितले, "व्याघ्रिणी STR-05 (तारा) हिची मुक्तता शास्त्रीय निकष, वर्तन मूल्यांकन आणि निश्चित प्रोटोकॉलनुसार करण्यात आली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्र वन विभागाच्या विज्ञानाधिष्ठित व दीर्घकालीन व्याघ्र संवर्धन दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे.".दरम्यान, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील नैसर्गिक कोअर जंगलात STR-05 (तारा) आणि STR-04 अशा दोन प्रौढ वाघिणींची मुक्तता करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची वंशवृद्धी होण्यास चालना मिळणार असून, शाश्वत वन पर्यटनासोबतच स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी दिली..मुक्ततेनंतर वाघीण 'तारा' हिचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडून नियमित निरीक्षण व देखरेख करण्यात येणार आहे. ती नैसर्गिक अधिवासाशी सहज जुळवून घेत आहे, याची खात्री केली जाणार असून महाराष्ट्र वन विभाग सह्याद्री परिसरात शास्त्रीय, नैतिक आणि संवर्धनाभिमुख वन्यजीव व्यवस्थापन राबविण्यास कटिबद्ध असल्याचे यावेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले..ही संपूर्ण प्रक्रिया क्षेत्र संचालक तुषार चव्हाण आणि भारतीय वन्यजीव संस्थेचे शास्त्रज्ञ रमेशकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये विभागीय वनाधिकारी स्नेहलता पाटील, सहाय्यक वनसंरक्षक संदेश पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, अजितकुमार पाटील, वनक्षेत्रपाल ऋषिकेश पाटील (चांदोली), प्रदीप कोकिटकर (आंबा) तसेच वनपाल व वनरक्षक सहभागी होते..