तहसिलदारांच्या अंगावर वाळू तस्करांनी घातली गाडी; तासगावात प्रकार

तासगाव (जि. सांगली ) : कापूर ओढ्यात बेकायदा वाळू चोरी करणाऱ्या वाळू तस्करांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तासगावच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या अंगावर पीक अप व्हॅन घालून मारण्याचा प्रयत्न कटणाऱ्या दोघांना तासगाव पोलिसांनी अटक केली. अनिकेत अनिल पाटील आणि गौरव तानाजी पाटील अशी या दोघांची नावे आहेत. तासगावच्या तहसीलदार कल्पना ढवळे या 21 नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेबारा वाजता नेहरूनगर येथील कॅंम्प आटोपून परत येत असताना त्यांना तासगाव कापूर ओढ्यात वाळू चोरी सुरू असल्याचे समाजले. त्या कापूर ओढ्यात गेल्या असता तेथे अनिकेत अनिल पाटील (रा पुनदी) रोड तासगाव आणि अन्य एकजण असे दोघे पीक अप व्हॅन ( एम एच 10, झेड 5270) मध्ये वाळू भरत असलेले दिसले. त्यांना अटकाव केला असता एकजण पळून गेला आणि अनिकेत पाटील याने गाडी सुरू करून पळून जाताना गाडी अडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तहसीलदार ढवळे यांच्या अंगावर गाडी घालून पळून गेला. प्रसंगावधान राखून तहसीलदार ढवळे या बाजूला झाल्या. तशाही अवस्थेत पळून जाणाऱ्या पीक अप व्हॅन चा पाठलाग करून तासगाव सांगली रस्त्यावर एका कोल्ड स्टोअरेज समोर अडविले. अनिकेत गाडी सोडून पळून गेला आज तहसीलदार ढवळे यांनी तासगाव पोलिसात याबाबत फिर्याद दिली. याप्रकरणी तासगाव पोलिसांनी अनिकेत पाटील आणि त्याचा साथीदार गौरव पाटील रा सरस्वती नगर वासुंबे या दोघांना अटक केली आहे. वाळू चोरीसाठी वापरण्यात आलेली पीक अप व्हॅन जप्त करण्यात आली आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: sand smugglers tried to hit vehicle to Tasgaon Tehsildar