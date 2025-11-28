Sangli Crime : आष्ट्यातील सूरज घस्ते टोळी हद्दपार; पोलिस अधीक्षकांचा दणका, सहा जणांना सांगलीसह दोन जिल्ह्यांतून कारवाई

सांगली : आष्टा पोलिस ठाणे हद्दीतील सराईत सूरज घस्ते (Suraj Ghaste Gang) टोळीला सांगली आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांतून हद्दपार करण्यात आले. या टोळीतील सहा जणांवर दोन वर्षांसाठी ही कारवाई करण्यात आली..टोळीचा म्होरक्या सूरज नंदकुमार घस्ते (वय २१), आदित्य प्रकाश घस्ते (२३), ओंकार प्रकाश घस्ते (२७), स्वरुप दत्तात्रय आष्टेकर (२२), अभिषेक दत्तात्रय आष्टेकर (२४), गणेश संजय लोखंडे (२४, सर्व रा. डांगे कॉलेज जवळ, आष्टा, ता. वाळवा) अशी हद्दपार केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी ही कारवाईचा बडगा उगला..या टोळीविरुद्ध २०१८ ते २०२५ या कालावधीत संगनमत करुन दगडफेक करून नुकसान करणे व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, बेदरकारपणे मोटारसायकल चालवून गंभीर जखमी करणे, शिवीगाळ करणे, बेकायदेशीर जमाव जमवून खंडणी मागणी, दुखापत, गर्दी, मारामारी, दुचाकी चोरी, जीवे ठार मारण्याची धमकी देणे असे शरीराविरुध्दचे व मालमत्तेविरुद्धचे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..संशयित हे सराईत गुन्हेगार असून, ते कायद्याला न जुमानणारे आहेत. त्यांची दहशत मोडीत काढण्यासाठी या टोळीविरुद्ध आष्ट्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत्यजित आवटे यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायदा कलम ५५ अन्वये प्रस्ताव सादर केला होता..Tractor Accident : हृदय पिळवटणारी घटना! आईचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन् सख्ख्या बहीण-भावाचा माऊलीच्या डोळ्यादेखत झाला अंत .पोलिस अधीक्षकांनी याचे अवलोकन करून या टोळीवर हद्दपारीची कारवाई केली. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या काळात टोळीने गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर बारकाईने नजर ठेवून त्या नेस्तनाबूत करण्यासाठी यापुढेही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे..कारवाईत अपर अधीक्षक कल्पना बारवकर, एलसीबीचे निरीक्षक सतीश शिंदे, सहायक निरीक्षक जयदीप कळेकर, संदीप पाटील, बसवराज शिरगुप्पी, दीपक गट्टे, प्रशांत यादव, राजेंद्र जाधव, तुळशीराम घिगे यांचा कारवाईत सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.