पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : आष्ट्यातील सूरज घस्ते टोळी हद्दपार; पोलिस अधीक्षकांचा दणका, सहा जणांना सांगलीसह दोन जिल्ह्यांतून कारवाई

Externment Action Against Suraj Ghaste Gang in Sangli : आष्टा पोलिसांनी सराईत सूरज घस्ते टोळीवर कठोर कारवाई करत सहा जणांना दोन वर्षांसाठी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतून हद्दपार केले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई केली.
Sangli Crime News

Sangli Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : आष्टा पोलिस ठाणे हद्दीतील सराईत सूरज घस्ते (Suraj Ghaste Gang) टोळीला सांगली आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांतून हद्दपार करण्यात आले. या टोळीतील सहा जणांवर दोन वर्षांसाठी ही कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
police case
crime marathi news
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com