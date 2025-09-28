Sangli Atpadi Rain : कोरडा दुष्काळ असलेल्या आटपाडीने पावसाचे रौद्र रूप पाहिलं, डाळिंब बागा बघायला म्हणून राहिल्या नाहीत...

Sangli Weather Update : पावसाने आटपाडी तालुक्यात अक्षरशः थैमान घातले आहे. आज दुपारपर्यंत पावसाने शंभर मिलिमीटरवरचा टप्पा ओलांडला होता. पावसामुळे ग्रामीण भागाला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील जवळपास पंधरावर पूल पाण्याखाली गेल्याने या गावचा संपर्क तुटला होता. शेतीपिकांचे अगणित नुकसान झाले. आटपाडी तालुक्यात २१ व्या शतकातील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. पाऊस सुरूच होता. त्यामुळे शेतकरी, सर्वसामान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी साडेअकरा वाजता पावसाची सुरुवात झाली होती. तो रात्री नऊपर्यंत कोसळतच राहिला. त्यानंतर पहाटे तीन वाजता पावसाची सुरुवात झाली. त्या वेळी मात्र पावसाचा जोर वाढला. संपूर्ण आटपाडी तालुक्यात एक सारखा न थांबता मुसळधार पाऊस दुपारपर्यंत पडत होता. अनेक गावांत डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांनी बागेत बसवलेल्या फसल यंत्रावर पावसाची मध्यरात्रीपासून पडलेल्या पावसाची शंभर मिलिमीटरवर नोंद झाली. पिंपरी खुर्द येथे माणगंगा नदीवरचा मोठा पूल पाण्याखाली गेला, तर आटपाडी शुक ओढ्यावरील फरशी पूलही पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद केली. याशिवाय राजेवाडी-लिंगीवरे आणि खरसुंडी-बलवडी रस्त्यावरील मोठे पूल पाण्याखाली गेलेत. या पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे..माळवदी घरांची मोठी पडझडमाणदेशात आजही मोठ्या प्रमाणावर माळवदी घरे आहेत. दगडाच्या भिंती आणि वर लाकडे आणि करल घरावर असते. सलग २४ तासांहून अधिक पाऊस पडल्यामुळे घरात पाणी मुरून माळवदी घरांची मोठ्या प्रमाणावर पडझड सुरू झाली आहे. अनेक ठिकाणी भिंती कोसळणे, घराचे छत कोसळल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे धोकादायक अवस्थेत असलेल्या घरातील कुटुंबीयांनी अन्यत्र स्थलांतर केले आहे..वलवण येथे भिंत कोसळून सात शेळ्या ठारआज झालेल्या पावसात वलवण (ता. आटपाडी) येथे घराची भिंत कोसळून सात शेळ्या आणि शेटफळे येथे विजेचा धक्का बसून एक शेळी मृत्युमुखी पडली. जोरदार अतिवृष्टीने तालुक्यातील ग्रामीण भागाला जोडलेल्या रस्त्यावरील २५ वर पूल दिवसभर पाण्याखाली होते. पावसाने शेकडो घरांची पडझड झाली आहे. अनेक पूल आणि रस्ते वाहून गेले आहेत. सर्वांत मोठे फळबागांचे नुकसान झाले.वलवणच्या पश्चिमेस स्वाती नीलेश जाधव यांच्या पंधराहून अधिक शेळ्या आहेत. सकाळी शेळ्यांना चारा घालून त्या गावाकडे गेल्या. त्यानंतर झालेल्या मोठ्या पावसामुळे भिंत कोसळून चार मोठ्या शेळ्या व तीन बोकडे जागीच मृत्युमुखी पडली. त्यांचे सुमारे सव्वा लाखांहून अधिक नुकसान झाले..Weather Alert Sangli : सावधान! कोयना, वारणेतून विसर्ग वाढला, सांगलीत आणखी पावसाची शक्यता.शेटफळे येथे सुप्रिया पेंढरे यांच्या शेडमध्ये वीजप्रवाह उतरून त्याचा झटका बसल्याने एक शेळी मृत्युमुखी पडली. या पावसात ग्रामीण भागातील माळवदी घरांची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली. वाक्षेवाडी, अर्जुनवाडी, तसेच शेटफळे ते करगणी रस्त्यावरील पूल वाहून गेले आहेत. माणगंगा नदीवरील पिंपरी बुद्रुक, कौठुळी येथील दोन मोठे पूल पाण्याखाली गेले.पाण्याखालील पूलआटपाडी शुक ओढ्यावरील फरशी पूल, पिंपरी खुर्द येथील माणगंगा नदीवरील पूल, राजेवाडी-लिंगीवरेला जोडणारा पूल, दिघंची ते कटफळ रस्त्यावरील मुख्य पूल, खरसुंडी-बलवडी जोडणारा पूल, शेटफळे-गौडवाडी (सोलापूर जिल्ह्याला जोडणारा) दोन्ही पूल, शेटफळे ते रेबाईमळा, करगणी ते माळेवाडी गावाला जोडणारा मुख्य पूल, करगणी ते तळेवाडी जोडणारा पूल, पात्रेवाडी ते कोळा जोडणारा राजमार्गावरील पूल, झरे ते काळचौडी (जि. सातारा) जोडणारा पूल, घरनिकी ते लेंगरे, घरनिकी ते पिंपरी बुद्रुक आणि वाक्षेवाडी गावाला जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील पूल पाण्याखाली गेलेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.