Sangli News: सांगलीतील साडेतीनशे मंडळांच्या ‘श्रीं’ना भक्तिभावाने निरोप; पाचव्या दिवशी मिरवणुका; घरगुती गणपतींना निरोप

सांगली: गेली पाच दिवस गणरायाची भक्तिभावाने आराधना केली. सुख, शांती, वैभव आणि सर्वांना सदृढ आरोग्यासाठी गणरायाच्या चरणी डोकं ठेवत मागणं मागत निरोप देण्यात आला. आज पाचव्या दिवशीच्या गणरायाला मोठ्या भक्तिभावाने निरोप देण्यात आला. पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात साडेतीनशे मंडळांतील गणरायाच्या रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुका सुरू होत्या. दरम्यान, संस्थानच्या गणेश विसर्जनानंतर पावसाच्या सरी झेलत घरगुती गणरायालाही निरोप देण्यात आला. 'पुढच्या वर्षी लवकर याऽऽ'चा गजर करण्यात आला. वाजतगाजत आलेल्या गणपतीची पाच दिवस मनोभावे पूजा-अर्चा होत होती. आज लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी सकाळपासूनच घरोघरी तयारी सुरू होती. आज सकाळपासून कृष्णा नदीवरील माई घाट, स्वामी समर्थ घाट, सरकारी घाटावर विसर्जनासाठी गणेशभक्तांची गर्दी होती. दुपारनंतर पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही विसर्जनासाठी भाविक येत होते. जिल्ह्यातील साडेतीनशे मंडळांच्याही सायंकाळी विसर्जन मिरवणुका सुरू झाल्या. आवाजाच्या मर्यादेबाबत पोलिसांनी निर्बंध जारी केल्याने बहुतंश मंडळांकडून पारंपरिक वाद्यांना प्राधान्य देण्यात आले होते. रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन मिरवणुका सुरू होत्या. पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या नेतृत्वात मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. महापालिकेच्यावतीने मूर्तिदानासह निर्माल्य संकलन करण्यात आले होते. गणरायाला जल्लोषी वातावरणात निरोप देण्यात आला होता.