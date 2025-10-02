Chandrakant Patil : घोटाळेबाजांना तुरुंगात टाकणार, चंद्रकांत पाटील यांचे सांगलीत जयंत पाटलांना अप्रत्यक्ष आव्हान

सभेतील महत्त्वाचे मुद्देचंद्रकांत पाटील यांचा इशारा : पाच घोटाळ्यांची चौकशी सुरू केली जाईल, जबाबदाऱ्या भाजप नेत्यांना सोपवण्यात आल्या.पडळकरांचे वक्तव्य : "महाराष्ट्र म्हणजे फक्त काही घराणी नाहीत, तर सर्व जाती-समाजांचे राज्य आहे. भाजप नेतृत्वावर खालच्या पातळीवर टीका केली, तर खपवून घेतले जाणार नाही."सदाभाऊ खोत : "राष्ट्रवादी ही गुंड, लुटारूंची टोळी आहे. फडणवीसांवर आरोप सहन करणार नाही."सम्राट महाडिक : "यापुढे भाजप नेत्यांवर दमदाटी सहन होणार नाही.".Jayant Patil Vs Chandrakant Patil : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांच्या पाच प्रकरणांची चौकशी करू. जिल्हा बँक घोटाळा, ऑनलाईन लॉटरी घोटाळा, सर्वोदय कारखाना, ठाण्यातील बिल्डरची आत्महत्या, वाशी बाजार समितीतील घोटाळ्याची चौकशी झाल्यास त्यांना जेलमध्ये जावे लागेल, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज भाजपच्या इशारा सभेत दिला. भाजपच्या नेतृत्वावर खालच्या पातळीवर जाऊन बोलाल, तर याद राखा, खपवून घेतले जाणार नाही, असा खणखणीत इशारा भाजपच्या नेत्यांनी या सभेत दिला..राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने सांगलीत झालेल्या महाराष्ट्र संस्कृती बचाव सभेत भाजप नेत्यांवर केलेल्या टीकेचा समाचार घेण्यासाठी येथील राजमती भवनमध्ये आज ऑनलाईन इशारा सभा झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सत्यजित देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर साबळे, महिला नेत्या नीता केळकर, प्रदेश सरचिटणीस स्वाती शिंदे, भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, भारती दिगडे, तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते. सभेनंतर मानसिक विकृतीच्या रावणाचे दहन केले. इशारा सभेस ४० हजारांवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते ऑनलाईन सहभागी झाले..पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महाराष्ट्र संस्कृती बचाव सभेत त्यांनी वार केला, त्यामुळे प्रतिवार होणारच होता. तो आज झाला आहे. जिल्हा बँकेच्या घोटाळ्याच्या पाठपुराव्याची जबाबदारी सदाभाऊ खोत, सर्वोदय कारखाना परत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, तर ऑनलाईन लॉटरी घोटाळ्याच्या चौकशीची तड लावण्याची जबाबदारी आमदार सत्यजित देशमुख यांच्यावर राहील. ठाण्यातील बिल्डरच्या आत्महत्या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडून दोषींपर्यंत जाण्याची जबाबदारी मी घेत आहे. वाशी बाजार समितीत घोटाळ्याच्या चौकशीची जबाबदारीही कोणावर तरी दिली जाईल.’’.आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र म्हणजे प्रस्थापितांची शंभर दीडशे घराणी नाहीत, तर अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार, गरीब मराठा, माळी, लिंगायत, कुणबी, ओबीसी समाज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर, त्यांच्या कुटुंबावर खालच्या पातळीवर टीका करणे ही विरोधकांची संस्कृती आहे का? आमच्या नेतृत्वावर खालच्या भाषेत, पातळीवर सोडून टीका झाल्यास मी संस्कृतीचा विचार करणार नाही.’’.आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले, ‘‘घोटाळे बाहेर काढून बँकेवर प्रशासक नेमा. राजारामबापू आमचे आदर्श आहेत. संभाजी पवारांनी कष्टाने उभारलेलाकारखाना घेतला. त्यांचा तळतळाट लागल्याशिवाय राहणार नाही. राष्ट्रवादी ही गुंड, लुटारूंची टोळी आहे. आमचं रक्त सांडले तरी चालेल; पण निष्कलंक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर आरोप केले, तर सहन करणार नाही. त्यांच्यासाठी प्राण गेला तरी ते सौभाग्य असेल.’’ग्रामीण अध्यक्ष सम्राट महाडिक म्हणाले, ‘‘यापुढे भाजप नेत्यांवर दमदाटी खपवून घेणार नाही. बँका, कारखाने ही राजारामबापू यांची पुण्याई आहे. केवळ जिल्ह्याच्या विकासात खीळ घालणे एवढाच उद्योग जयंत पाटील करतात.’’.किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वीराज पवार म्हणाले, ‘‘संस्कृती बचावची भाषा करणाऱ्यांकडून ब्राह्मण समाजावर खालच्या पातळीवर टीका केली जाते. आमदार संभाजी पवार यांनी जयंत पाटील यांना सांगलीत आणून सांगली महापालिका ताब्यात दिली. विकास महाआघाडी करून श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांना अध्यक्ष केले. मात्र, राजांवर खोट्या केसेस दाखल केल्या.’’ जनसुराज्यचे अध्यक्ष समित कदम म्हणाले, ‘‘लोकशाहीत नेत्यांवर टीका करणे चुकीचे नाही; परंतु नेत्यांच्या कुटुंबीयांवर टीका करणे ही कसली संस्कृती? आमदार सुधीर गाडगीळ म्हणाले, ''मोदी-फडणवीस यांच्यावर टीका करणे हे असंस्कृतीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन आहे. विकासाचे राजकारण आम्ही करतो. नेत्यांवर टीका करून असंस्कृतीचे दर्शन घडवत नाही.'' आमदार सुरेश खाडे म्हणाले, ''लोकशाहीत टीका योग्यच; परंतु नारी सन्मान महत्त्वाचा असताना खालच्या पातळीवर जाऊन शिवीगाळ करणे हे यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. तुमची जिल्ह्यात राजकीय कोंडी करू.''आमदार सत्यजित देशमुख म्हणाले, ''जिल्ह्यातील महान नेत्यांनी काही संकेत पाळले होते. विचार, मतभेद असतील; पण व्यक्तिद्वेष असू नये. संस्कृती बचाव सभेत संस्कृतीचे भक्षण झाले. ही विकृती ठेचली पाहिजे.'' शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग प्रास्ताविकात म्हणाले, ''देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर खालच्या पातळीवर टीका करणे योग्य नाही. यापुढे जशास तसे उत्तर दिले जाईल.'' या ऑनलाईन सभेमुळे वाचलेला खर्च मराठवाडा, सोलापूरमधील पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी देणार आहे..महाराष्ट्राचे वाटोळे 'दगाबाज'ने केलेपालकमंत्री पाटील म्हणाले, ''महाराष्ट्राचे वाटोळे 'दगाबाज'ने केले. निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रात यांच्या नावावर साधी गाडीही नाही. हे कलियुगाचे शेवटचे पर्व आहे, जे कराल ते याच जन्मी फेडायचे आहे, आतातरी चांगले वागा. भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने 'दगाबाज' हे पुस्तक जरूर वाचावे. या दगाबाजांना घालवायचे आहे. यांनी शिव्या देणारी पिलावळ उभी केली आहे, त्यांना इशारा देण्यासाठी ही सभा आयोजित केली आहे.मुलाला सद्बुद्धी द्याआमदार पडळकर म्हणाले, ''सभेला येण्यापूर्वी राजारामबापूंच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. माझी इच्छा नव्हती मात्र चंद्रकांतदादांनी आदेश दिला. तेथे गेल्यावर मी प्रार्थना केली. म्हटले, ''या मुलाला सद्बुद्धी द्या. नारदमुनी आहे. कळ लावतो. हिंदूंना विरोध करतो.''.वसंतदादांसह राजारामबापूंना अभिवादनसभेपूर्वी स्टेशन चौकातील राजारामबापू पाटील, वसंतदादा पाटील यांच्या पुतळ्यास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह चारही आमदार, पदाधिकारी यांनी अभिवादन केले. त्यानंतर हे सर्वजण इशारा सभेस दाखल झाले.जयंत पाटलांना भाजपमध्ये विरोधग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक म्हणाले, चंद्रकांतदादा हात जोडून विनंती करतो, आपल्या पक्षात तेवढे या व्यक्तीला घेऊ नका. त्याला एकदा पूर्णविराम लावा.'' हाच धागा पकडून आमदार पडळकर म्हणाले, ''त्यांना पक्षात घेऊ नका. एकदा ठरवा त्यांना घ्यायचे नाही.'' यानंतर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ''जयंत पाटील यांना भाजपमध्ये घेतले जाणार नाही. आज रात्रीच देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करून सांगलीतील भाजप पदाधिकारी, नेत्यांच्या भावना कळवल्या जातील.''. 