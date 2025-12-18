पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : ५२९ इच्छुक, ७८ जागा आणि महायुतीचा तिढा; सांगली भाजपसमोर मोठी कसोटी

MahaYuti Seat-Sharing Challenge : ५२९ इच्छुकांमुळे भाजपसमोर कठीण निर्णय; प्रत्येक प्रभागात तोल सांभाळण्याचे आव्हान, महायुतीतील जागावाटप ठरलेले नाही; घटकपक्ष नाराज होणार का, याकडे लक्ष.अंतर्गत गटबाजी, नवे नेते आणि बंडखोरीची भीती; भाजप नेतृत्वाची कसोटी
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती रविवारी (ता. १४) झाल्या आणि सोमवारी (१५) महापालिका निवडणूक जाहीर झाली. एकीकडे महायुती म्हणून निवडणूक लढण्याचे सांगत असतानाच दुसरीकडे भाजपने सर्व प्रभागांसाठी मुलाखती घेतल्या.

