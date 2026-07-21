सांगली : ‘‘एसआयआर’ मोहीम अचूकपणे पार पाडणे गरजेचे आहे. बनावट मतदान बाहेर निघाले तर आपलेच मतदान वाढणार आहे. ‘एसआरआय’ मोहीम योग्यरीत्या (BJP SIR campaign in Sangli) राबवल्यास पुढील विधानसभेचा आमदार भाजपचा असेल,’’ असे मत सांगली-सातारा विधानपरिषदेचे नूतन आमदार धैर्यशील कदम यांनी व्यक्त केले..कडेपूर येथे भाजपच्या वतीने ‘एसआयआर’ मोहिमेची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी विधान परिषदेचे नूतन आमदार धैर्यशल कदम, पश्चिम महाराष्ट्र संघटक विक्रम पावसकर, जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, ‘क्रांती’चे चेअरमन शरद लाड, स्थानिक नेते रविराज देशमुख उपस्थित होते..आमदार धैर्यशील कदम म्हणाले, ‘‘पलूस-कडेगावमध्ये पृथ्वीराज देशमुख यांच्या नेतृत्वात पक्षाची ताकद वाढत आहे. ‘एसआयआर’ मोहीम अचूकपणे राबवल्यास पुढील विधानसभेचा आमदार भाजपचाच असेल.’’.Ratnagiri To Mumbai Seaplane Project : रत्नागिरी ते मुंबई प्रवास आता थेट हवेतून आणि पाण्यावरून! पालकमंत्री उदय सामंत यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट; पाहा काय आहे प्लॅन.पश्चिम महाराष्ट्र संघटक विक्रम पावसकर म्हणाले, ‘‘आपल्या कार्यकर्त्यांनी जबाबदारीने ही मोहीम राबवणे गरजेचे आहे. पुढील २५ वर्षे अशी संधी आपल्याला मिळणार नाही.’’ जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक म्हणाले, ‘‘या मतदारसंघामध्ये बनावट मतदार हीच विरोधकांची ताकद आहे. ‘एसआयआर’ मोहीम कार्यकर्त्यांनी यशस्वीरीत्या राबवली गेली तर विरोधकांचा पराभव निश्चित आहे.’’.पृथ्वीराज देशमुख म्हणाले, ‘‘या मतदारसंघामध्ये आतापर्यंत जवळपास वीस हजारांपेक्षा जास्त बनावट व दुबार मतदान सापडले आहे. मतदारसंघात पुणे, मुंबईवरून फक्त मतदानाला येणाऱ्या मतदारांची संख्या मोठी आहे. मतदारसंघातील दुबार व बनावट मतदान हटवल्यानंतर अनेक ग्रामपंचायतीवर भाजपचा झेंडा फडकलेला दिसेल..Sindhudurg Fort Breach : किल्ले सिंधुदुर्गच्या तटबंदीला पडले मोठे भगदाड! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्त्व विभागाकडून तातडीने पाहणी, पूर्व बुरुजही धोक्यात.पलूस-कडेगावचे ‘एसआयआर’ प्रमुख शरद लाड म्हणाले, ‘‘या मतदारसंघामध्ये बनावट मतदारांची संख्या जास्त आहे. आमचे ‘बीएलए-२’ या मोहिमेवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. कार्यकर्त्यांनी ‘बीएलओ’बरोबर उपस्थित राहून अचूक मतदार नोंदणी करून घ्यावी.’’.भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेंद्र चौगुले यांनी मतदारसंघातील ‘एसआयआर’ मोहिमेचा आढावा सादर केला. कडेगाव व पलूस तालुक्यातील दुबार व बनावट मतदानाची यावेळी सविस्तर माहिती देण्यात आली. पलूस अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी स्वागत केले. कडेपूर मंडल अध्यक्ष विकास सूर्यवंशी यांनी प्रास्ताविक केले..यावेळी तहसिलदार अजित शेलार, कडेगाव नगराध्यक्ष धनंजय देशमुख, पलूस शहराध्यक्ष संदीप मोरे, दत्तूशेठ सूर्यवंशी, लक्ष्मण कणसे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. मंदाताई करांडे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.