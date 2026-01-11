Sangli Political News : सांगलीत भाजपची मोठी कारवाई, तीन माजी नगरसेवकांसह नऊजणांना केलं निलंबित

Sangli BJP Action : सांगली महापालिका निवडणुकीत पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी भाजपमधून तीन माजी नगरसेवकांसह नऊ जणांना निलंबित करण्यात आले. शहर-जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग यांनी आज ही कारवाई केली. यामध्ये माजी नगरसेवक युवराज बावडेकर, माजी नगरसेविका कल्पना कोळेकर, सोनाली सागरे यांचा समावेश आहे..महापालिका निवडणुकीत भाजपकडून मोठ्या संख्येने इच्छुक होते. त्यापैकी अनेकांनी पक्षाने उमेदवारी नाकारल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते, परंतु माघारही घेतली. मात्र काहीजण थेट पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षातून उमेदवारी घेऊन निवडणूक लढवत आहेत. काहीजण फक्त आणि तिकीट नाकारल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, अशा सदस्यांवर भाजपने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.यात युवराज बावडेकर, सुजित काटे, रवींद्र ढगे, दीपक माने, अक्षय पाटील, प्रियानंद कांबळे, कल्पना कोळेकर, सोनाली सागरे, महेश सागरे यांचा समावेश आहे. या सर्वांवर पक्षशिस्त भंग केल्यामुळे सहा वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे..Sangli District Bank Robbery : ब्रेकिंग न्यूज! सांगली जिल्हा बँकेच्या शाखेत २२ लॉकर फोडले, ७ किलो सोने, २० किलो चांदी चोरीला....शहर-जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग यांनी निलंबन केल्याचे पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्ष, या राजकीय पक्षाचे सदस्य व पदाधिकारी असून, तुम्ही पक्षविरोधी निवडणूक लढवत शिस्तभंग करणारे व पक्षाच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणारे वर्तन केल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे..या बाबी गंभीर स्वरुपाच्या असल्याने, कोणतीही पूर्वसूचना न देता तुमच्यावर सहा वर्षांकरिता निलंबनाची कारवाई करण्यात येत आहे. पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वातून व सर्व पदांवरून तत्काळ निलंबित करण्यात येत आहे.पक्षाचे नाव किंवा चिन्ह व पक्षाचे पदाधिकारी, नेतृत्व यांचाबाबत खोटे गैरसमज पसरवणे, प्रचार करणे अशा गोष्टी निदर्शनास आल्यास आपल्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.