पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Political News : सांगलीत भाजपची मोठी कारवाई, तीन माजी नगरसेवकांसह नऊजणांना केलं निलंबित

BJP Disciplinary Action Sangli : सांगली जिल्ह्यात भाजपने मोठी शिस्तभंग कारवाई करत तीन माजी नगरसेवकांसह एकूण नऊ जणांना पक्षातून निलंबित केले आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli BJP Action : सांगली महापालिका निवडणुकीत पक्षशिस्तीचा भंग केल्याप्रकरणी भाजपमधून तीन माजी नगरसेवकांसह नऊ जणांना निलंबित करण्यात आले. शहर-जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग यांनी आज ही कारवाई केली. यामध्ये माजी नगरसेवक युवराज बावडेकर, माजी नगरसेविका कल्पना कोळेकर, सोनाली सागरे यांचा समावेश आहे.

