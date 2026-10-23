Cat Parvovirus : तुमच्या लाडक्या मांजरामध्ये 'ही' 5 लक्षणे दिसताच सावध व्हा! सांगलीत भयानक 'फॅलिन पॅनलिकोपेनिया' विषाणूचा उद्रेक, 'पार्वाव्हायरस' नक्की काय आहे?

सांगली : शहर आणि परिसरात गेल्या काही दिवसांत मांजरांचा वेगाने मृत्यू होत असल्याच्या धक्कादायक घटना समोर आल्या (cat parvovirus symptoms and treatment) आहेत. मांजरांत अत्यंत वेगाने पसरणाऱ्या ‘फॅलिन पॅनलिकोपेनिया’ (एफपीव्ही) म्हणजेच ‘कॅट पार्वाव्हायरस’ या प्राणघातक आजारामुळे सांगलीत मोठ्या प्रमाणावर मांजरी दगावल्या आहेत. हा विषाणूजन्य आजार अतिशय संसर्गजन्य असून, योग्य वेळी उपचार न मिळाल्यास अवघ्या दोन ते तीन दिवसांत मांजराचा मृत्यू होत आहे. या संकटामुळे सांगलीतील मांजरप्रेमीत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..या लक्षणांकडून दुर्लक्ष नको!पांढरी किंवा पिवळसर फेसासारखी उलटी होणे आणि मांजर अचानक खाणे-पिणे पूर्णपणे बंद करते हे प्रमुख लक्षण आहे. मांजर अतिशय वेगाने अशक्त होत जाते, तिचे वजन घटते आणि शरीर खालावते. मांजराला पिवळसर जुलाब होतात. शरीराचे तापमान अचानक खूप वाढणे किंवा आजार बळावल्यास शरीर एकदम थंड पडते. मांजर अत्यंत थकल्यासारखी किंवा आजारी असल्यासारखी घराच्या एका कोपऱ्यात किंवा अंधारात लपून राहते..‘एफपीव्ही लस’ हाच एकमेव बचावश्री. नाईक म्हणाले, ‘या जीवघेण्या आजारापासून मांजरांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी लस देणे अनिवार्य आहे. मांजराचे पिल्लू ६ ते ८ आठवड्यांचे झाल्यावर पहिली लस दिली जाते. त्यानंतर रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी दर ३ ते ४ आठवड्यांच्या अंतराने आणखी डोस दिले जातात. पिल्लांचे सुरुवातीचे डोस पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी एक बूस्टर डोस देणे आवश्यक असते.’.Kidney Cancer Symptoms : लघवीतून रक्त येतंय, सतत थकवा जाणवतोय? 'ही' असू शकतात 'किडनी कॅन्सर'ची लक्षणे; दुर्लक्ष करुन नका, अन्यथा....संसर्ग कसा पसरतोय?पशुवैद्यकांच्या मते, हा विषाणू हवेपेक्षा बाधित मांजरीच्या संपर्कातून वेगाने पसरतो. ॲनिमल राहतचे किरण नाईक म्हणाले, ‘आजारी मांजराची विष्ठा, लघवी किंवा उलटी यातून हा व्हायरस बाहेर पडतो. बाधित मांजराची खाण्याची भांडी, गादी, खेळणी तसेच माणसाचे हात आणि कपड्यांवर हा विषाणू काही काळ जिवंत असतो. त्यामुळे एका मांजराकडून दुसऱ्या मांजराला याचा संसर्ग होतो. हा आजार अत्यंत वेगाने शरीरावर ताबा मिळवतो. यावर घरी उपचार करणे शक्य नाही. लक्षणे दिसताच सांगलीतील जवळच्या पशुवैद्यकीय रुग्णालयात किंवा डॉक्टरांकडे धाव घ्या.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.