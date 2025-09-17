पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: सांगलीत मनपा, ‘बांधकाम’विरोधात तिरडी मोर्चा; नागरिक कृती समितीचे आंदोलन, सांगलीतील अपघाताचे तीव्र पडसाद

Accident Aftermath: कालच्या अपघातातील दुर्दैवी कुटुंबाला शासनाने मदत दिली पाहिजे. यापुढे असे कोणतेही अपघात झाले तर संबंधित जबाबदार शासकीय विभागांची तिरडी बांधली जाईल. त्यांनी अपघातांची नैतिक जबाबदारी घेतली पाहिजे. आंदोलनाला पुढील टप्प्यावर ते अधिक कठोर केले जाईल.
"Citizens’ Action Committee stages Tiradi Morcha in Sangli against unsafe municipal construction."

"Citizens’ Action Committee stages Tiradi Morcha in Sangli against unsafe municipal construction."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : येथील कोल्हापूर रस्त्यावर आकाशवाणी चौकात काल झालेल्या अपघातात शीतल आमरे यांचा मृत्यू झाला. त्याचे तीव्र पडसाद आज उमटले. सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे राजवाडा येथील सार्वजनिक बांधकामाच्या विभागीय कार्यालयासमोर तिरडी मोर्चा काढण्यात आला. ‘महापालिका व बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभारामुळेचा हा मृत्यू झाला असून शासकीय विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत,’ अशी मागणी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Sangli
accident
Construction Field
Action
district
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com