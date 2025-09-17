Sangli News: सांगलीत मनपा, ‘बांधकाम’विरोधात तिरडी मोर्चा; नागरिक कृती समितीचे आंदोलन, सांगलीतील अपघाताचे तीव्र पडसाद

सांगली : येथील कोल्हापूर रस्त्यावर आकाशवाणी चौकात काल झालेल्या अपघातात शीतल आमरे यांचा मृत्यू झाला. त्याचे तीव्र पडसाद आज उमटले. सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे राजवाडा येथील सार्वजनिक बांधकामाच्या विभागीय कार्यालयासमोर तिरडी मोर्चा काढण्यात आला. ‘महापालिका व बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभारामुळेचा हा मृत्यू झाला असून शासकीय विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत,’ अशी मागणी करण्यात आली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .गेल्या महिन्यात महापालिका क्षेत्रातील डॉ. आंबेडकर रस्त्यावरील अपघातात युवतीचा मृत्यू झाला होता. दीड महिन्यात सात जणांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. अरुंद रस्ते, विक्रेत्यांची अतिक्रमणे, निकृष्ट रस्ते, बेशिस्त वाहतूक, पोलिसांचे दुर्लक्ष यामुळे हे अपघात होत असून त्याची यंत्रणांना फिकीर नाही. नागरिकांच्या दबलेल्या भावनांना मोजक्या कार्यकर्त्यांनी वाट करून दिली. कालचा अपघातही बेजबाबदार व्यवस्थेचा बळी आहे. या प्रशासकीय बेधुंद कारभाराविरोधात आज आंदोलन झाले..सार्वजनिक बांधकाम विभाग मृत झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयासमोर तिरडी सजवून प्रतीकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली. या ठिकाणी मंजूर असलेला रस्ता केवळ महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील असमन्वयामुळे रेंगाळला आहे. तांत्रिक अडचणींबाबत महानगरपालिका व बांधकाम विभाग यांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह एक संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सतीश साखळकर यांनी केली..ते म्हणाले, ‘‘या रस्त्यासंदर्भातील प्रश्न बिकट आहेत. रुंदीकरण मार्किंग, रस्त्यातील खांबांचे-पाईपलाईन, ड्रेनेज लाईनचे स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. दुतर्फा अतिक्रमणे आहेत. दोन्ही बाजूस प्रशस्त गटार हवी. समन्वयाने यात मार्ग काढला पाहिजे. तातडीने काम सुरू झाले पाहिजे. जागोजागी खड्डे पडले आहेत. रस्त्याचे पॅचवर्क केले पाहिजे. कालच्या अपघातातील दुर्दैवी कुटुंबाला शासनाने मदत दिली पाहिजे. यापुढे असे कोणतेही अपघात झाले तर संबंधित जबाबदार शासकीय विभागांची तिरडी बांधली जाईल. त्यांनी अपघातांची नैतिक जबाबदारी घेतली पाहिजे. आंदोलनाला पुढील टप्प्यावर ते अधिक कठोर केले जाईल. त्यावेळी याला जबाबदार केवळ आणि केवळ जिल्हा प्रशासन असेल.’’.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.आंदोलनात माजी नगरसेवक अभिजित भोसले, रज्जाक नाईक, संदीप दळवी, अजिज शेख, रोहित जगदाळे, सुमित शिंदे, आनंद देसाई, शंभूराज काटकर, अमर सम्राट, धनंजय वाघ, विद्याधर कुलकर्णी, प्रशांत भोसले, राहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला. आंदोलनाची दखल घेत उपअभियंता निखिल पाटील आणि महानगरपालिका कार्यकारी अभियंता चिदानंद कुरणे यांनी उद्या सकाळी ११ वाजता संबंधित रस्त्याच्या मार्किंगचे काम आणि त्यानुसार पाईपलाईनची कामे सुरू करण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली. आजच काही ठिकाणी पॅचवर्कही केले. मात्र त्यासाठी बळी जावा लागतो का, असा सवाल माजी नगरसेवक अभिजित भोसले यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.