Sangli Constable Bribery Case : न्यायालयीन कोठडी मिळवून देतो, सांगलीतील हवालदाराने आरोपीकडे मागितली लाच, आरोपीनेच पकडून दिलं रंगेहाथ

Sangli police bribery news : भिलवडी पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या हवालदाराला ५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. संतोष गोविंदराव बेंबडे (वय ४७, नरघोळ वस्ती, कवठेमहांकाळ) असे अटक करण्यात आलेल्या पोलिसाचे नाव आहे. सांगलीतील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही कारवाई केली. कारवाईमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराविरोधात भिलवडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात पोलिस कोठडी न घेता न्यायालयीन कोठडी मिळवून देणे, तसेच तपासात मदत करण्यासाठी हवालदार बेंबडे यांनी सुरुवातीला १० हजार रुपयांची लाच मागितली. याची तक्रार आज 'लाचलुचपत प्रतिबंधक'कडे करण्यात आली..तक्रारीची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर बेंबडे याने तडजोडीअंती, 'आज पाच हजार रुपये द्या, उर्वरित दोन ते तीन हजार रुपये उद्या द्या,' असे सांगत ८ हजार रुपयांची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार पाच हजार रुपये स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली..यानंतर पथकाने सापळा रचला. भिलवडी पोलिस ठाण्यासमोरील विश्रामगृहाजवळ रस्त्याच्या कडेला तक्रारदाराकडून पाच हजार रुपये स्वीकारताना बेंबडे यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. याप्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ च्या कलम ७ अन्वये भिलवडी ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई उपाधीक्षक यास्मीन इनामदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने केली.