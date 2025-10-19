पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime News : सांगलीत ऐन दिवाळीत खुनाची घटना, औद्योगिक वसाहतीत तरुणाचा दगडाने ठेचून खून

Sangli Crime : दोघांमध्ये काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता, अशी परिसरात चर्चा होती. शुक्रवारी रात्री रोहित, आदेश आणि परिसरातील दोघे, असे एकूण चौघे दारू पिण्यासाठी एकत्र जमले होते.
Sandeep Shirguppe
Sangli killing Case : पूर्वीचे भांडण आणि दारू पिल्यानंतर झालेल्या वादातून तरुणाचा दगडाने ठेचून निर्घृण खून करण्यात आला. रोहित लक्ष्मण आवळे (वय २४, चिंतामणीनगर, झोपडपट्टी) असे त्याचे नाव आहे. संशयित आदेश मधुकर डोईफोडे (२४, चिंतामणीनगर झोपडपट्टी) याला संजयनगर पोलिसांनी अटक केली. दरम्यान, ऐन दिवाळीत खुनाची घटना घडल्याने शहरात खळबळ उडाली.

