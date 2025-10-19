Sangli Crime News : सांगलीत ऐन दिवाळीत खुनाची घटना, औद्योगिक वसाहतीत तरुणाचा दगडाने ठेचून खून

Sangli killing Case : पूर्वीचे भांडण आणि दारू पिल्यानंतर झालेल्या वादातून तरुणाचा दगडाने ठेचून निर्घृण खून करण्यात आला. रोहित लक्ष्मण आवळे (वय २४, चिंतामणीनगर, झोपडपट्टी) असे त्याचे नाव आहे. संशयित आदेश मधुकर डोईफोडे (२४, चिंतामणीनगर झोपडपट्टी) याला संजयनगर पोलिसांनी अटक केली. दरम्यान, ऐन दिवाळीत खुनाची घटना घडल्याने शहरात खळबळ उडाली..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, मृत रोहित आवळे हा मजुरीचे काम करतो. तसेच संशयित आदेश किराणा दुकानात मजुरीचे काम करत होता. दोघेही एकाच झोपडपट्टीत राहत होते. त्यामुळे त्यांची ओळख होती. दोघांमध्ये काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता, अशी परिसरात चर्चा होती. शुक्रवारी रात्री रोहित, आदेश आणि परिसरातील दोघे, असे एकूण चौघे दारू पिण्यासाठी एकत्र जमले होते..वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीमध्ये उडपी हॉटेल आणि ‘बीएसएनएल’च्या ऑफिसजवळ एका पडक्या इमारतीसमोर अंधारात बसून चौघांनी दारू प्यायली. त्यांच्यात गप्पा सुरू होत्या. काही वेळानंतर दोघे साथीदार निघून गेले. तेव्हा रोहित आणि आदेश हे दोघेच थांबले होते. नशेत असताना त्यांच्यात वादावादी झाली. त्यांचा वाद वाढत गेल्यानंतर एकमेकांना ठेवत नाही, अशी धमकी दिली. तेव्हा आदेश याने रोहितला मारहाण केली. तो खाली पडल्यानंतर दगडाने त्याचे डोके ठेचले. तो निपचित पडल्यानंतर आदेश तेथून निघून गेला..Kolhapur Crime : सहा महिलांचा सामुदायिक आत्महत्येचा प्रयत्न प्रकरणाला नवे वळण, वसतिगृह अधिकाऱ्यांनी दिली माहिती....दरम्यान, वसाहतीमध्ये रात्रपाळीला असलेल्या काही कामगारांना दोघांचा गोंधळ ऐकू आला. त्यामुळे परिसरात गर्दी जमली. मध्यरात्रीनंतर सव्वाच्या सुमारास संजयनगर पोलिसांची रात्रगस्त घालणारी गाडी औद्योगिक वसाहतीमधून जात होती. तेव्हा त्यांना बीएसएनएल ऑफिसजवळील पडक्या इमारतीसमोर गर्दी दिसली. त्यामुळे पोलिस तेथे आले. त्यांनी गर्दी हटवली. पाहणी केल्यानंतर मृत तरुण पालथ्या स्थितीत रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसले. बाजूलाच रक्ताने माखलेला दगड पडला होता. चौकशी केल्यानंतर मृत तरुणाचे नाव रोहित आवळे असल्याचे समजले..संजयनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सतीश कदम यांना हा प्रकार कळवला. ते तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. मृताच्या नातेवाइकांना कळवले. संशयिताचा शोध घेण्यास पोलिस पथके रवाना झाली. संजयनगर पोलिसांनी तातडीने चौघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत आदेश डोईफोडे याने वादातून खून केल्याची कबुली दिली. त्याला अटक केली आहे. त्याची कसून चौकशी करून जबाब नोंदवण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी लक्ष्मण घेरडे यांची फिर्याद नोंदवण्यात आली आहे..संजयनगरमध्ये गुन्हेगारी वाढलीगेल्या काही दिवसांपासून संजयनगर परिसरात गुन्हेगारीचा धुमाकूळ सुरू आहे. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सूरज बिजली यांच्या बदलीनंतर याठिकाणी खमका पोलिस अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या परिसरात फाळकुटांसह सराईतांनी नाकीनऊ आणले आहे. तसेच अवैध धंदे खुलेआम सुरू असून त्यातून गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनीच आता कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.