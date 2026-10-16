Sangli DCC Bank Election : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; अर्ज वैध ठरताच केली 'ही' पोस्ट, विरोधकांचे राजकीय डावपेच धुळीला..

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची घडामोड घडली (Sangli DCC Bank Election) आहे. जत विकास सोसायटी गटातून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतलेल्या पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली..सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जत विकास सोसायटी गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, छाननीदरम्यान त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात पडळकर यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनेही अर्ज बाद करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने पडळकर यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. त्यानंतर आमदार पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उमेदवारी अर्जाच्या वैधतेलांदर्भात आव्हान दिले. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे सांगली जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते..दोन्ही बाजूंच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवादसर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. मुकुल रोहतगी आणि अॅड. आनंद लांडगे यांनी युक्तिवाद केला. तर पडळकर यांचे प्रतिस्पर्धी विक्रमसिंह सावंत यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली..Gopichand Padalkar : गोपीचंद पडळकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; सांगली जिल्हा बँक निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा.दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पडळकर यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील जत विकास सोसायटी गटाच्या लढतीला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे..पडळकरांची ‘सत्याचा विजय, न्यायाचा विजय!’ पोस्टसर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारी अर्ज वैध ठरवल्यानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली. ‘सत्याचा विजय, न्यायाचा विजय!’ अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलंय, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत जत तालुका विकास सोसायटी गटातून दाखल केलेला माझा उमेदवारी अर्ज देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे वैध ठरवला आहे. योग्य न्याय दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून मनःपूर्वक आभार!.मी सहकारात पाऊल टाकलं, तेव्हापासूनच वर्षानुवर्षे सत्तेची मक्तेदारी चालवणाऱ्या प्रस्थापित विरोधकांची झोप उडाली होती. मला कोणत्याही मार्गाने रोखण्यासाठी आणि निवडणुकीतून बाजूला करण्यासाठी विरोधकांनी पडद्यामागून सगळा खटाटोप करून पाहिला. मी विधान परिषदेवर जाताना असो, विधानसभेत पोहोचताना असो वा आज सहकाराच्या मैदानात उतरताना असो; माझ्या वाट्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण करून मला रोखण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी आधीपासूनच सातत्याने केले आहेत; पण देवभूमी जतच्या जनतेची ताकद आणि पाठिंबा सदैव माझ्या पाठीशी राहिल्यामुळे त्यांचे हे मनसुबे कधीही यशस्वी झाले नाहीत..आता सांगली जिल्हा बँकेत अर्ज भरल्यावर पुन्हा एकदा विरोधकांनी तांत्रिक कारणांचा गैरफायदा घेत माझा अर्ज बाद झाल्याचा जल्लोष केला होता. गोपीचंद पडळकर बाजूला झाला की आपली वाट मोकळी होईल, असा त्यांचा समज होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने विरोधकांचे सर्व छुपे राजकीय डावपेच आणि त्यांनी केलेला खटाटोप पूर्णपणे धुळीस मिळाला आहे. न्यायदेवतेच्या निर्णयामुळे सत्यच पुन्हा एकदा समोर आले आहे..त्यांनी पुढे लिहिलेय की, ही लढाई केवळ एका खुर्चीसाठी किंवा संचालक पदासाठी नाही, तर जिल्हा बँकेत सामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पैशांवर चालणारी मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी आहे. कायद्याच्या लढाईत निकाल आपल्या बाजूने आला आहे, आता सहकाराच्या मैदानात जनतेच्या साक्षीने पूर्ण ताकदीने भिडू, लागा तयारीला, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत या प्रकरणाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पडळकर यांना दिलासा मिळाला असून, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.