पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli DCC Bank Election : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; अर्ज वैध ठरताच केली 'ही' पोस्ट, विरोधकांचे राजकीय डावपेच धुळीला..

Supreme Court Validates Gopichand Padalkar’s Nomination : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत जत विकास सोसायटी गटातून भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. त्यामुळे पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला.
Gopichand Padalkar Reacts to Supreme Court Verdict

Gopichand Padalkar Reacts to Supreme Court Verdict

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाची घडामोड घडली (Sangli DCC Bank Election) आहे. जत विकास सोसायटी गटातून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतलेल्या पडळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

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