Ayushman Bharat Card: 'आयुष्यमान’धारक कार्ड वितरणात सांगली जिल्हा राज्यात पहिल्या दहामध्ये; संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू

सांगली: शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी एकत्रित आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत अकरा लाख ३२ हजार नागरिकांना आयुष्यमान कार्ड देण्यात आले आहे. ही संख्या एकूण लाभार्थींच्या ४१ टक्के आहे. कार्ड वितरणात जिल्हा राज्यात पहिल्या दहामध्ये आहे. ही संख्या वाढवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियानातही हे कार्ड काढण्यात येत आहे..प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना यांचे एकत्रिकरण करून त्याला 'एकत्रित आयुष्यमान भारत' असे नाव दिले आहे. जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत २७ लाख ६३ हजार ८५४ लाभार्थी आहेत. ज्यांचे रेशनकार्ड संगणकीकृत झाले आहे, असे लाभार्थी या कार्डसाठी पात्र आहेत.सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत केवळ पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारकांना लाभार्थी केले होते. त्यानंतर शुभ्र रेशन कार्डधारकांचा या समावेश करण्यात आला. त्यामुळे अडीच वर्षांपूर्वी या योजनेत १८ लाख ४४ हजार लाभार्थी होते. त्यात आणखी नऊ लाख लाभार्थींची भर पडली आहे..२४९९ आजारांवर मोफत उपचारजनआरोग्य योजनेतून पाच लाखांपर्यंत मोफत उपचार देण्यात येत आहेत. यापूर्वी ही संख्या १३५६ आजारांची होती. या योजनेत दोन शासकीय रुग्णालयांसह जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालये अशी एकूण १०५ रुग्णालये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.'आयुष्यमान' गावमुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात जे गाव शंभर टक्के आयुष्यमान कार्ड काढेल, त्यांना गुण देण्यात येणार आहेत. 'आयुष्यमान गाव' अशी त्याची संकल्पना आहे. महागडे वैद्यकीय उपचार नागरिकांना मोफत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. लाभार्थींना आयुष्यमान कार्ड लवकर मिळावे, या उद्देशाने आशा स्वयंसेविका, आरोग्य कर्मचाऱी, रेशन दुकानदार तसेच ग्रामपंचायतीच्या मदतीने आयुष्यमान कार्ड काढली जात आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ यांनी दिली..स्वतः काढा आयुष्यमान कार्डलाभार्थीला स्वत:लाही त्यांच्या मोबाईलवरून 'आयुष्यमान' ॲपद्वारे हे कार्ड काढता येणार आहे. या ॲपमध्ये 'बेनिफिशरी लॉग-इन'मधून लाभार्थीला स्वतः कार्ड काढता येणार आहे. आधार आणि रेशन कार्डवरील तपशील ८० टक्क्यांहून अधिक जोडल्यास कार्ड तत्काळ मंजूर होते..आयुष्यमान कार्डामुळे लाभार्थींना पाच लाखांचे उपचार मोफत मिळणे सुलभ झाले आहे. शिवाय शासनाने आता अवयव प्रत्यारोपणही यात घेतले आहे. त्यासाठी 'कॉर्पस फंड' तयार केला जात आहे. त्यामुळे अवयव प्रत्यारोपणासाठी पाच लाखांहून अधिक खर्च आल्यास वरील रक्कम 'कॉर्पस फंड'मधून रुग्णाला मिळेल. त्यामुळे आयुष्यमान कार्ड काढून नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा.- डॉ. विजयकुमार वाघ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सांगली.ज्येष्ठांसाठी 'वय वंदना' योजनाजनआरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक वर्षासाठी पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार केले जातात. यात आणखी सुधारणा करून कुटुंबातील सत्तर वर्षांहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठांसाठी 'वय वंदना' योजना सुरू केली आहे. या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहेत.हॉस्पिटलच्या माहितीचा 'क्यूआर कोड'''या योजनेत हॉस्पिटलची संख्या अधिक असल्याने कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये कोणते उपचार केले जातात, याची माहिती रुग्णाला मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 'क्यूआर कोड' तयार करण्यात आला असून तो ग्रामपंचायतीसह नागरिकांच्या माहितीसाठी विविध ठिकाणी लावण्यात येणार आहे. हा कोड 'स्कॅन' केल्यानंतर आपल्या तालुक्यातील हॉस्पिटल कोणते, तेथे कोणते उपचार मिळतात, याची माहिती रुग्णाला थेट मिळणार आहे. तेव्हा तातडीने तेथे जाणे शक्य होणार आहे,'' असे डॉ. वाघ यांनी सांगितले..तालुकानिहाय आयुष्यमान कार्ड लाभार्थीतालुका लाभार्थी कार्डधारक टक्केवारीआटपाडी १,५४,४५५ ५९१९७ ३८क.महांकाळ १,५८,४६४ ५९२८६ ३७जत ३०७७८० १,३८,०७२ ४५मिरज ४०१३०९ १,१९,८१७ ३०खानापूर १७४३३१ ५९,८१२ ३४तासगाव २३७२९० १,०९,१४२ ४६पलूस १५८०५४ ८१,८३५ ५२कडेगांव १५१४८६ ७३,८५६ ४९शिराळा १४४१७५ ४७,५८९ ३३वाळवा ४०८६०२ १,६५,००९ ४०मनपा ४६७९०८ २,१८,८७७ ४७एकूण २७६३८५४ ११,३२,४९२ ४१.