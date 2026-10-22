Vishwajeet Kadam Statement : सांगली जिल्हा बँकेतील बिनविरोध निवडीचा पदवीधर निवडणुकीवर परिणाम? विश्वजीत कदम स्पष्टच म्हणाले!

Sangli District Central Cooperative Bank : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न केले. मात्र, जिल्हा बँकेतील समझोत्याचा आगामी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आमदार डॉ. विश्वजीत कदम यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी बिनविरोध निवड झाल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..दुष्काळामुळे सामंजस्याची भूमिकाकोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीप्रमाणे सांगली जिल्हा बँकेची निवडणूकही महाविकास आघाडी आणि समविचारी पक्षांच्या माध्यमातून लढवण्याची तयारी होती. मात्र, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता राजकीय संघर्ष आणि टीका-टिप्पणी टाळावी, अशी मतदारांची भूमिका होती. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न केल्याचे कदम यांनी सांगितले..Sangli District Bank Election: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक बिनविरोध; मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार जयंत पाटील, सम्राट महाडिक यांची भूमिका.अध्यक्षपदाचा निर्णय सर्वानुमतेसांगली जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाबाबत लवकरच सर्वानुमते निर्णय घेतला जाईल, असेही कदम यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.