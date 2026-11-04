Sangli Bank Election Result 2026 : पडळकर ठरले हुकमी एक्का, रोहित पाटलांना डबल धक्का; संजयकाका, घोरपडे, कोरे, कचरे यांनी विजय खेचला, मविआ-महायुतीकडे किती जागा?

सांगली : राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत विरोधकांना जबर धक्का देत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दमदार विजय मिळवला. तासगाव आणि कवठेमहांकाळ सोसायटी गटात आमदार रोहित पाटील यांना डबल धक्का बसला. तेथे अनुक्रमे माजी खासदार संजय पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी बाजी (Mahayuti Gets 11 Directors MVA Secures 10 Seats) मारली. मिरजेत अपेक्षेप्रमाणे खासदार विशाल पाटील समर्थक अण्णासाहेब कोरे यांनी विजय मिळवला. आरक्षित गटातून संभाजी कचरे व के. डी. कांबळे एकतर्फी विजयी झाले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी आमदार जयंत पाटील यांच्यातील चर्चेनंतर १५ संचालक बिनविरोध झाले होते. उर्वरीत सहा जागांचा निकाल आज लागला. निकालानंतरच्या आकड्यांचे राज्यातील सत्तेच्या मांडणीनुसार वर्गीकरण केल्यास महाविकास आघाडीकडे दहा; तर महायुतीकडे आता अकरा संचालक आहेत. आता ‘महायुती’ला सत्ता समीकरण जुळवण्याची संधी मिळेल का आणि तसे डाव टाकले जातील का, अशी चर्चा रंगली आहे..आमदार पडळकर यांनी जत सोसायटी गटातून विनोद पवार यांचा २० मतांनी पराभव करत जिल्हा बँकेत दमदार प्रवेश केला. काठावर वाटणारी परिस्थिती त्यांनी मोठी उलथापालथ करत एकतर्फी विजयात बदलून आपण ‘हुकमी एक्का’ आहोत हे दाखवून दिले. त्यांनी केला. अगदी सर्वोच न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणामुळे या लढतीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते..Gokul Chairman Election Controversy : सहकार कायद्यामध्ये 'गोकुळ'साठी सोईस्कर बदल? स्पष्ट बहुमत नसतानाही महायुतीचा अध्यक्ष बसणार? कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट.माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी तासगावमध्ये सुमनताई पाटील यांचा पराभव केला. आर. आर. पाटील यांच्या कुटुंबासाठी आजवरचा हा पहिला पराभव ठरला. मिरजेत अण्णासाहेब कोरे, अनुसूचित जाती गटातून काँग्रेसचे कृष्णा कांबळे, तर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती गटातून संभाजी कचरे विजयी झाले. कवठेमहांकाळमध्ये अजितराव घोरपडे यांना ३७, तर तानाजी पाटील यांना ३३ मते मिळाली. तासगावमध्ये माजी खासदार संजय पाटील यांना ४०, तर सुमनताईंना ३८ मते मिळाली. मिरजेत अण्णासाहेब कोरे यांना ४७, तर अनिल शेगुणशे यांना १९ मते मिळाली..अनुसूचित जाती गटात कृष्णा कांबळे यांनी १,९१४, विलास बेले यांना १७६, तर बाबासाहेब मधाळे यांना ११२ मते मिळाली. विमुक्त जाती-जमातीत संभाजी कचरे यांना १,९७४, अमित पारेकर यांना १८९, तर शंकर माने यांना ४६ मते मिळाली..काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्षसहा संचालकांसह काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. अंतिम आकड्यांत भाजपला पाच, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला चार, अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला तीन, शिंदेंच्या शिवसेनेला तीन जागा मिळाल्या. आता जिल्हा बँकेच्या सत्तेचे गणित कसे जमणार आणि जयंतरावांच्या एकहाती सत्तेच्या मनसुब्यांना धक्का द्यायला वेगवेगळी आकडेमोड होणार का, याकडे लक्ष असणार आहे..Udaysinh Patil Victory : साताऱ्यात भोसले विरुद्ध पाटील लढतीत मोठा उलटफेर! अॅड. उदयसिंह उंडाळकरांनी 100 मते घेत मारली बाजी, भाजप तालुकाध्यक्षांना पराभवाचा धक्का.विजयी उमेदवार व मतेजत- गोपीचंद पडळकर (५४)कवठेमहांकाळ- अजितराव घोरपडे (३७)तासगाव- संजयकाका पाटील (४०)मिरज- अण्णासाहेब कोरे (४७)अनुसूचित जाती- कृष्णा कांबळे (१,९१४)विमुक्त जाती- संभाजी कचरे (१,९७४)पक्षनिहाय जागाशिवसेना (एकनाथ शिंदे) - ३राष्ट्रवादी (शरद पवार) - ४राष्ट्रवादी (अजित पवार) - ३भाजप - ५काँग्रेस - ६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.