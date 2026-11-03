Sangli District Bank Election Result : सांगली जिल्हा बँकेच्या विजयी उमेदवारांची यादी; गोपीचंद पडळकर, संजय काका पाटलांचा जिल्हा बँकेत प्रवेश

निकाल एका दृष्टिक्षेपातमिरज : आण्णाप्पा कोरे - ४६, अनिल शेनगुसे - २२जत : गोपीचंद पडळकर - ५४, विनोद पवार - ३४तासगाव :संजयकाका पाटील - ४०, सुमनताई पाटील - ३८कवठेमहांकाळ : अजित घोरपडे - ३७, टी. एच. पाटील - ३४.Sangli Bank Winners List : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील चार सोसायटी गटांच्या जागांचे निकाल जाहीर झाले असून, मिरजमधून आण्णाप्पा कोरे, जत मधून आमदार गोपीचंद पडळकर, तासगावमधून माजी खासदार संजयकाका पाटील, तर कवठेमहांकाळमधून माजी मंत्री अजित घोरपडे यांनी विजय मिळविला. तासगावमध्ये संजयकाका पाटील यांनी माजी आमदार सुमनताई पाटील यांचा अवघ्या एका मताने पराभव केला. त्यामुळे या निकालाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते..मिरज मार्केट यार्डातील शेतकरी भवन येथे मंगळवारी सकाळी आठपासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. आठ टेबलवर २५ कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मतमोजणी करण्यात आली. सहा जागांसाठी १४ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यापैकी सोसायटी गटातील चार जागांच्या निकालाकडे विशेष लक्ष लागले होते..जत मतदारसंघात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विनोद पवार यांचा २० मतांनी पराभव केला. पडळकर यांना ५४, तर पवार यांना ३४ मते मिळाली. तासगावमध्ये संजयकाका पाटील यांनी ४० मते मिळवून विजय मिळविला. सुमनताई पाटील यांना ३८ मते मिळाली. अवघ्या एका मताच्या फरकाने निकाल लागल्याने या लढतीची चर्चा रंगली..Sangli District Bank Election : गोपीचंद पडळकर, संजय पाटील, सुमनताई पाटील यांची प्रतिष्ठा पणाला, सांगली जिल्हा बँकेच्या सहा जागांसाठी मतदानाला सुरूवात.मिरज सोसायटी गटात आण्णाप्पा कोरे यांना ४६, तर अनिल शेनगुसे यांना २२ मते मिळाली. कवठेमहांकाळमध्ये अजित घोरपडे यांनी ३७ मते मिळवून विजय मिळविला. टी. एच. पाटील यांना ३४ मते मिळाली.या निवडणुकीसाठी एकूण २ हजार ४४६ मतदारांपैकी २ हजार २९७ मतदारांनी मतदान केले. ९३.९१ टक्के मतदान झाले. बँकेच्या एकूण २१ जागांपैकी १५ जागा यापूर्वीच बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत चार सोसायटी गटांचे निकाल जाहीर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.