Sangli District Bank : कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर जिल्ह्यात पीक कर्ज वसुली ठप्प; अडीच हजार कोटींच्या थकबाकीत अडकलेली जिल्हा बँक आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर

सांगली : राज्य शासनाने मार्च २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर सांगलीसह जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांची पीक कर्ज वसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सार्वजनिक, खासगी, जिल्हा बॅंकांसह छोट्या वित्त संस्थांनाही याचा मोठा फटका बसला असून, आगामी आर्थिक वर्षात बॅंकांचे कर्जगणित कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..जिल्ह्यात सर्वाधिक शेती तसेच पीक कर्ज वितरण करणाऱ्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. मार्च २०२५ अखेर जिल्हा बॅंकेची थकबाकी अडीच हजार कोटींच्या घरात, तर सर्व बॅंकांची शेती कर्जवाटप पाच हजार ११४ कोटी रुपये आहे. सरकारने कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या आदेशाने संभ्रमात भर पडली आहे..Nashik District Bank : नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींची सरकारी मदत; परवाना वाचला, आता बँक वाचविण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज!.शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर शासनाने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. उच्चस्तरीय समिती एप्रिलमध्ये शासनाला अहवाल देणार असून, जूनअखेर प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. .मात्र, निकष, पात्रता, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांची भरपाई यावर कोणतीही स्पष्टता नाही. शिवाय राज्य शासनाने कर्जाच्या पुनर्गठनाचाही आदेश काढला आहे. याबाबत जिल्हा बँकेनेही शाखांना याबाबत कळवले आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि बॅंकांमध्ये संभ्रम कायम आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांनी कर्जफेड थांबविल्याने शेतीकर्ज वसुली पूर्णपणे कोलमडली आहे..Sangli Jilha Bank Scam : सांगली जिल्हा बँकेत ५० कोटींचा घोटाळा, आजी-माजी संचालक, अधिकाऱ्यांना नोटिसा; काय आहे प्रकरण.जिल्हा बॅंकेचा वाढता बोजाजिल्हा बँकेने २०२४-२५ मध्ये २४०० कोटींचे केवळ पीक कर्ज वाटप केले. जुन्या थकबाकीचा आकडाही वाढणार आहे. कर्जमाफी २०२६ पर्यंत न मिळाल्यास चालू २४०० कोटींसह व्याज थकीत जाणार आहे. एकूण जवळपास अडीच हजार कोटींहून अधिकचा बोजा बॅंकेवर वाढणार आहे..कर्जाचे पुनर्गठन...राज्य शासनाने जून ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीतील अतिवृष्टी, पूर, पेरणी खालील पिकांची स्थिती याचा विचार करून या घटकांना जमीन महसूल सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निकडीत कर्ज वसुलीला एक वर्ष स्थगिती, तिमाही वीज बिल माफी, परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार बॅंकांनी तयारी सुरू केली आहे..राज्य शासनाने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, शिवाय कर्जाच्या पुनर्गठनाचाही आदेश काढला आहे. याचा एक अर्थ असा निघतो की, शासनाने चालू कर्जाचे पुनर्गठन करताना कर्जमाफी मिळणार का, हे स्पष्ट केले आहे. दोन्हीपैकी एकाचाच शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. मात्र, तसे कोणी म्हणायला तयार नाही. सध्या तरी कर्जवसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सचिव किंवा संचालकांनी वसुलीची मागणी केली तर संघर्ष निर्माण होतो. कर्जमाफी वेळेत न झाल्यास भविष्यातील शेती तसेच पीक कर्जपुरवठ्याचे नियोजनच धोक्यात येईल.- दतात्रय माळी, माजी अध्यक्ष, कवलापूर विकास सोसायटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.