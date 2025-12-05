पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank : कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर जिल्ह्यात पीक कर्ज वसुली ठप्प; अडीच हजार कोटींच्या थकबाकीत अडकलेली जिल्हा बँक आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर

Crop loan recovery collapses : कर्जमाफीचे ठोस निकष, पात्रता आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांच्या भरपाईबाबत अजूनही स्पष्टता नसल्याने शेतकरी आणि बँका दोघेही प्रचंड संभ्रमात; वसुली मात्र पूर्णपणे ठप्प.
विष्णू मोहिते
सांगली : राज्य शासनाने मार्च २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर सांगलीसह जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांची पीक कर्ज वसुली पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सार्वजनिक, खासगी, जिल्हा बॅंकांसह छोट्या वित्त संस्थांनाही याचा मोठा फटका बसला असून, आगामी आर्थिक वर्षात बॅंकांचे कर्जगणित कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

