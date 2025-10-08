Sangli Jilha Bank : जिल्हा बँकेकडून नोकर भरती, ५०७ पदांसाठी जागा; पारदर्शी भरतीसाठी अशी आहे नियमावली

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)५०७ पदांची भरती प्रक्रिया मंजूर: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ५०७ पदांसाठी नोकरभरतीस शासनाची परवानगी; यात ४४४ लिपिक आणि ६३ शिपायांची पदे आहेत.पारदर्शक भरतीची हमी: शासनमान्य कंपनीमार्फत कोणत्याही राजकीय किंवा एजंट हस्तक्षेपाशिवाय भरती प्रक्रिया होणार असल्याची खात्री अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी दिली.भूमिपुत्रांना प्राधान्य: भरतीत सांगली जिल्ह्यातील पात्र युवकांनाच संधी मिळणार; तर ४०० विद्यमान कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती प्रक्रिया सुरु आहे..Sangli District Bank Recruitment 2025 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत नोकरभरती करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. यात ५०७ पदे भरण्यात येणार असून, त्यातील ४४४ लिपिक व ६३ शिपायांची पदे आहेत. शासनाने मान्यता दिलेल्या कंपनीकडूनच कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय, पारदर्शीपणे भरती प्रक्रिया होईल. जिल्ह्यातील भूमि पुत्रांना मोठी संधी असल्याचे बँक अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी आज येथे सांगितले..अध्यक्ष नाईक म्हणाले, ‘‘सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीबाबत काही उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. त्यात कोणतेही तथ्य नाही. शासनाने राज्यातील काही जिल्हा बॅंकांना नोकर भरतीची परवानगी दिली आहे. त्यात सांगली जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे. या नोकर भरतीसाठी शासनाने सहा कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे..या सहा कंपन्यांना जिल्हा बँकेने संपर्क साधून त्यांच्याकडून दरपत्रके मागवली आहेत. यातील एक कंपनी अंतिम होईल, ज्या कंपनीला याआधी जिल्हा बँकेतील किमान तीन भरती प्रक्रियांचा अनुभव आहे, ज्या कंपनीवर या आधीच्या त्यांच्या भरती प्रक्रियेबाबत कोणतेही आरोप नाही किंवा कंपनी काळ्या यादीत नाही, अशा कंपनीची निवड केली जाईल. ही कंपनी शासन मान्यच असेल. याबाबत जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकमताने निर्णय घेतला आहे.’’.श्री. नाईक म्हणाले, ‘‘जिल्हा बँकेच्या नोकर भरतीच्या पार्श्वभूमीवर काही एजंट सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे. याबाबत आरोपही होत आहेत. मात्र, ही नोकर भरती अतिशय पारदर्शकपण व गुणवत्तेवरच होणार आहे. युवकांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता परीक्षेसाठी अभ्यासाच्या तयारीला लागावे. ही भरती जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना मोठी संधी आहे. जिल्ह्यातील युवकांनाच भरतीत सामावून घेतले जाईल. बँकेत सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. वर्ग एक, दोन व तीन मधील ४०० कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. त्यानंतर नवीन भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल..गेल्या साडेतीन वर्षांत जिल्हा बँकेत संचालक मंडळाने पारदर्शीच कारभार केला आहे. बँकेचा नेट एनपीए शून्य टक्के आहे. त्यामुळेच बँक यशाच्या शिखरावर पोहोचली आहे. रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, शासनाच्या सहकार विभागाकडून बँकेच्या कारभाराबाबत वेळोवेळी कौतुक करण्यात आले आहे. जिल्हा बँकेचा कारभार पारदर्शी, नियमानुसारच असल्यानेच आरबीआयने बँकेला नवीन १० शाखा काढण्यास, तसेच राज्य शासनाने नोकर भरतीसही मान्यता दिली आहे- मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष जिल्हा बँक, सांगली.Leopard Attack Sangli : आजोबांसोबत शेतात गेलेल्या ४ वर्षीय आरववर बिबट्यानं मारला पंजा अन्.., नातवाला वाचवण्यासाठी आजोबा बनला 'छावा'.नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र. 1: सांगली जिल्हा बँकेत किती पदांसाठी भरती होणार आहे?उ. एकूण ५०७ पदे भरली जाणार असून, त्यात ४४४ लिपिक आणि ६३ शिपायांचा समावेश आहे.प्र. 2: भरती प्रक्रिया कोण करणार आहे?उ. शासनाने मान्यता दिलेल्या सहा कंपन्यांपैकी पात्र, पारदर्शक आणि अनुभवी कंपनीची निवड करण्यात येईल; तीच भरती प्रक्रिया पार पाडेल.प्र. 3: जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांना संधी आहे का?उ. ही भरती सांगली जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांसाठी राखीव असून, स्थानिक युवकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.प्र. 4: भरती प्रक्रिया कधी सुरू होईल?उ. सध्या पदोन्नती प्रक्रिया सुरू आहे; ती पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच भरती प्रक्रियेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.