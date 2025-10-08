पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Jilha Bank : जिल्हा बँकेकडून नोकर भरती, ५०७ पदांसाठी जागा; पारदर्शी भरतीसाठी अशी आहे नियमावली

Sangli District Bank Recruitment : पारदर्शक आणि न्याय्य भरती प्रक्रियेसाठी विशेष नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पात्रता, पदनिहाय तपशील आणि नियम जाणून घ्या येथे.
सांगली जिल्हा बँकेकडून नोकर भरती, ५०७ पदांसाठी जागा

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights Summary)

५०७ पदांची भरती प्रक्रिया मंजूर: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ५०७ पदांसाठी नोकरभरतीस शासनाची परवानगी; यात ४४४ लिपिक आणि ६३ शिपायांची पदे आहेत.

पारदर्शक भरतीची हमी: शासनमान्य कंपनीमार्फत कोणत्याही राजकीय किंवा एजंट हस्तक्षेपाशिवाय भरती प्रक्रिया होणार असल्याची खात्री अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी दिली.

भूमिपुत्रांना प्राधान्य: भरतीत सांगली जिल्ह्यातील पात्र युवकांनाच संधी मिळणार; तर ४०० विद्यमान कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती प्रक्रिया सुरु आहे.

Sangli District Bank Recruitment 2025 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेत नोकरभरती करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. यात ५०७ पदे भरण्यात येणार असून, त्यातील ४४४ लिपिक व ६३ शिपायांची पदे आहेत. शासनाने मान्यता दिलेल्या कंपनीकडूनच कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय, पारदर्शीपणे भरती प्रक्रिया होईल. जिल्ह्यातील भूमि पुत्रांना मोठी संधी असल्याचे बँक अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी आज येथे सांगितले.

