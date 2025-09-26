Sangli District Bank : सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरती घोटाळ्याची चौकशी होणारच, मंत्री चंद्रकांत पाटील लागले कामाला

थोडक्यात मुद्देदिलीप पाटील यांच्यावर टीका, जिल्हा बँकेतील alleged घोटाळ्याची चौकशी होणारच, आमदार जयंत पाटील यांच्यावर लॉटरी घोटाळ्याचा आरोप.ठाण्यातील बिल्डर आत्महत्येच्या प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा.वाशी मार्केटमधील भ्रष्टाचाराची चौकशीची मागणी. ‘सर्वोदय’ साखर कारखाना परत घेण्याचा निर्धार..Sangli Politics : महाराष्ट्र संस्कृती बचाव मोर्चात जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नीबाबत हातवारे करून केलेल्या विधानांचा आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खरपूस समाचार घेतला. आता जिल्हा बँकेतील नोकर भरती घोटाळ्याची चौकशी होणारच, त्यासाठी भले मला उपोषणाला बसावे लागले तरी चालेल, असे सांगून त्यांनी आता दिलीप पाटलांची घेराबंदी केली जाईल, असा इशारा दिला..भाजप संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात त्यांनी दिलीप पाटलांचे नाव न घेता हल्ला चढवला. सोबतच, आमदार जयंत पाटील आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनाही आव्हान दिले. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरती घोटाळा झाला आहे आणि त्याची जाहीर चौकशी आता झाली पाहिजे. मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे, त्यासाठी लागलेच तर उपोषणाला बसायची माझी तयारी आहे. आता सोडणार नाही. या बँकेत कमी तारण घेऊन जादा कर्ज दिले गेले, त्याचीही चौकशी होईल.’.Kolhapur Lawyer Trapped : वकिलानेच घेतली लाच, प्रांताधिकाऱ्यांच्या नावाने लाखो रूपये उकळत होता...; तक्रारदाराने घडवली अद्दल.आमदार जयंत पाटील हे अर्थमंत्री असताना लॉटरी घोटाळा झाला होता, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. या घोटाळ्याची आता चौकशी करावा लागेल. ठाण्यात एका बिल्डरने आत्महत्या केली, त्याच्या डायरीत एका नेत्याचे नाव होते, त्यातून बचावासाठी तो कसा देवेंद्र फडणवीस यांच्या बंगल्याबाहेर चकरा मारत होता, हेही आता सांगायची वेळ आली आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी कुणाचेही नाव न घेता केला. वाशी मार्केटमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशीही मी मागणी करतोय, असेही श्री. पाटील म्हणाले..‘सर्वोदय’चा परत घ्यायचाचकारंदवाडी येथील सर्वोदय साखर कारखाना जयंत पाटील यांनी हडप केला, असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. ते म्हणाले, ‘सर्वोदय कारखान्यासाठी पृथ्वीराज पवार, गौतम पवार ही पोरं लढत आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि मी त्यांच्या पाठीशी आहोत. कारखाना परत घेऊच.’.वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्र.१ – चंद्रकांत पाटील यांनी दिलीप पाटील यांच्याबाबत काय म्हटले?उ. – जिल्हा बँकेत alleged नोकरभरती घोटाळ्याची चौकशी होणारच, भले त्यासाठी उपोषणाला बसावे लागले तरी तयार असल्याचा इशारा दिला.प्र.२ – इतर कोणत्या नेत्यांवर आरोप झाले?उ. – जयंत पाटील (लॉटरी घोटाळा), जितेंद्र आव्हाड (राजकीय हस्तक्षेप) यांचा उल्लेख करून भ्रष्टाचार व चुकीचे निर्णय यावर टीका केली.प्र.३ – ‘सर्वोदय’ कारखान्याबाबत काय भूमिका मांडली?उ. – जयंत पाटील यांनी हा कारखाना हडप केला असल्याचा आरोप करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्याने तो परत घेणार असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.