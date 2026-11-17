सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक महेंद्र लाड यांच्याविरोधातील उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडील सुनावणी २६ नोव्हेंबरपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे बुधवारी (ता. १८) होणाऱ्या अध्यक्ष निवड कार्यक्रमात लाड यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडण्याची शक्यता बळावली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या राजकारणात सध्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून जोरदार हालचाली सुरू (Sangli Political News Today) आहेत. .आमदार विश्वजित कदम यांचे दाजी आणि काँग्रेसचे कुंडल येथील नेते महेंद्र लाड बँकेत बिनविरोध संचालक म्हणून निवडले गेले आहेत. ते याआधीही दहा वर्षे संचालक होते. नव्या सहकार कायद्यानुसार सलग दहा वर्षांच्या कालावधीमुळे त्यांच्या निवडीवर भाजपचे कार्यकर्ते महादेव पाटील यांनी हरकत घेत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. आजच निकाल लागला असता तर बुधवारच्या निवडीत नव्या नावाची चर्चा झाली असती, मात्र सुनावणी आता २६ नोव्हेंबरला होणार आहे..सुनावणी लांबणीवर पडल्याने महेंद्र लाड यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहेच, शिवाय त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीतील अडचणही दूर झाल्याची चर्चा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही बँकेत सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा संचालक म्हणून निवडून येता येत नाही. यापूर्वी याच नियमाच्या आधारे राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनाही आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता..Sangli Municipal Corporation : अधिकाऱ्यांना ताळ्यावर आणा, नाहीतर...; महापौरांचा आयुक्तांना थेट इशारा, प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणावर नगरसेवकांच्या तक्रारी.हाच नियम लागू करून लाड यांचे संचालक पद रद्द करण्याची मागणी महादेव पाटील यांनी याचिकेतून केली आहे. अध्यक्षपदासाठी महेंद्र लाड यांचे नाव आघाडीवर आहे. पहिल्या टप्प्यात अध्यक्षपद काँग्रेसला मिळणार, अशी शक्यता अधिक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी ठेवली असल्याने लाड यांची अध्यक्षपदाची संधी सध्या तरी कायम राहिली आहे. या तात्पुरत्या दिलाशानंतर महेंद्र लाड यांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी आपली मोर्चेबांधणी अधिक वेगाने सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.