Sangli DCC Bank Election Latest News : सांगली जिल्हा बँकेसाठी 93.91 टक्के विक्रमी मतदान; 13 उमेदवारांसह नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, 'या' दिवशी येणार निकाल

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी आज जिल्ह्यात विक्रमी ९३.९१ टक्के मतदान झाले. एकूण २ हजार ४४६ मतदारांपैकी २ हजार २९७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क (Sangli DCC Bank election latest news) बजावला. जत, कवठेमंकाळ, तासगाव, मिरज सोसायटी गटात शंभर टक्के मतदान झाले. सहा जागांसाठी रिंगणात असलेल्या १३ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. मंगळवारी (ता. ३) मतमोजणी होईल. आघाडीसह भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे..बँकेच्या २१ पैकी १५ जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. उर्वरित सहा जागांसाठी जिल्ह्यातील १२ केंद्रांवर सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच या वेळेत मतदान झाले. कडेगाव केंद्रावर सर्वाधिक ९९.३८ टक्के मतदान झाले, तर सांगली केंद्रावर सर्वांत कमी ८४.५८ टक्के (२४० पैकी २०३) मतदानाची नोंद झाली. याशिवाय वाळवा-ईश्वरपूर- ९८.७९ टक्के, आटपाडी- ९८.७७, वाळवा-ईश्वरपूर (अ)- ९६.०५, शिराळा- ९५.६३, पलूस- ९५.३४, खानापूर-विटा- ९३.०२, मिरज- ९२.४२, जत- ९१.७२, कवठेमहांकाळ- ९०.३८ आणि तासगावला ८८.०२ टक्के मतदान झाले..Sangli DCC Bank : जत 'अ' सोसायटी गटात 100 टक्के मतदान; आमदार पडळकरांची प्रतिष्ठा पणाला, गोपनीयतेच्या भंगावरून सावंत समर्थकांचा आक्षेप, किरकोळ वाद.जत केंद्रावर काही काळ तणावजत केंद्रावर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप आणि तक्रारी केल्याचा दावा करण्यात आला; मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल झाली नसल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.