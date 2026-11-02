पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli DCC Bank Election Latest News : सांगली जिल्हा बँकेसाठी 93.91 टक्के विक्रमी मतदान; 13 उमेदवारांसह नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, 'या' दिवशी येणार निकाल

Sangli District Central Cooperative Bank election 2026 : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत ९३.९१ टक्के विक्रमी मतदान झाले. सहा जागांसाठी १३ उमेदवार रिंगणात असून मंगळवारी मतमोजणी होणार आहे.
Sangli district bank election voting percentage

Sangli district bank election voting percentage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी आज जिल्ह्यात विक्रमी ९३.९१ टक्के मतदान झाले. एकूण २ हजार ४४६ मतदारांपैकी २ हजार २९७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क (Sangli DCC Bank election latest news) बजावला. जत, कवठेमंकाळ, तासगाव, मिरज सोसायटी गटात शंभर टक्के मतदान झाले. सहा जागांसाठी रिंगणात असलेल्या १३ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले. मंगळवारी (ता. ३) मतमोजणी होईल. आघाडीसह भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

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Sangli District Bank Election