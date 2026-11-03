Sangli District Bank Election Result : सांगलीच्या राजकारणात मोठा उलटफेर! जतमध्ये विरोधकांचा 'करेक्ट कार्यक्रम'; अटीतटीच्या लढतीत 54 मते घेत गोपीचंद पडळकरांनी मारली बाजी

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विजय मिळवला (Sangli District Central Cooperative Bank election 2026) आहे. जत सोसायटी गटातून त्यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनोद पवार यांचा २० मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांना ५४ मते मिळाली, तर विनोद पवार यांना ३४ मतांवर समाधान मानावे लागले..गोपीचंद पडळकर आणि महाविकास आघाडीचे विनोद पवार यांच्यात या जागेसाठी थेट लढत झाली होती. त्यामुळे या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. अखेर मतमोजणीनंतर पडळकर यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले..Shambhuraj Desai Satara Bank Election Result : सातारा जिल्हा बँकेत मोठा उलटफेर! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा दणदणीत विजय; भाजप नेते सत्यजितसिंह पाटणकरांना पराभवाचा धक्का.विजयाची घोषणा होताच मतमोजणी केंद्राबाहेर पडळकर समर्थकांनी जल्लोष केला. समर्थकांनी घोषणाबाजी करत आनंद व्यक्त केला. या विजयामुळे गोपीचंद पडळकर यांची सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत एन्ट्री झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.