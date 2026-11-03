पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli District Bank Election Result : सांगलीच्या राजकारणात मोठा उलटफेर! जतमध्ये विरोधकांचा 'करेक्ट कार्यक्रम'; अटीतटीच्या लढतीत 54 मते घेत गोपीचंद पडळकरांनी मारली बाजी

Gopichand Padalkar Wins Sangli District Bank Election : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जत सोसायटी गटातून ५४ मते मिळवत महाविकास आघाडीच्या विनोद पवार यांचा २० मतांनी पराभव केला.
Gopichand Padalkar wins Jat Society Group election

Gopichand Padalkar wins Jat Society Group election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विजय मिळवला (Sangli District Central Cooperative Bank election 2026) आहे. जत सोसायटी गटातून त्यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनोद पवार यांचा २० मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत गोपीचंद पडळकर यांना ५४ मते मिळाली, तर विनोद पवार यांना ३४ मतांवर समाधान मानावे लागले.

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