Sangli District Central Cooperative Bank election : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सध्याच्या राजकारणाबद्दल नेमकंच सांगायचं तर काँग्रेसचे पुनरागमन, महायुतीचे विसर्जन आणि राष्ट्रवादीची पीछेहाट असेच सांगावे लागेल. दुष्काळाचे कारण सांगून १५ जागा बिनविरोध झाल्याचं सांगितले जात असलं तरी सर्वपक्षीय सोयीच्या नात्यागोत्याची समीकरणे या जागांवर जमली असाच त्याचा अर्थ होता. जिथे जमत नाही तिथे निवडणूक झाली आणि आता अध्यक्ष - उपाध्यक्ष निवडीनंतरचा एकूण मतीतार्थ उघड झाला आहे. त्याचे संभाव्य परिणाम पुढच्या जिल्ह्याच्या राजकारणात पडलेले दिसतील. .सांगलीच्या राजकारणाचा फ्लॅशबॅक पाहिला तर काँग्रेसमध्ये फूट पडून राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर बँकेवर दृष्यपणे राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिले. गेल्या तीन दशकांत जिल्ह्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीने आपली पकड घट्ट ठेवली. विष्णूअण्णा, जयंतराव-आरआर आणि काही अंशी मदन पाटील यांनी ते साध्य केले. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील राज्याच्या उलथापालथीचे पडसाद जिल्ह्यात पडले. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील फुटीनंतर तयार झालेल्या चार पक्षांच्या राजकीय अस्तित्वाची लढाई जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतही दिसली..गेली तीन दशके बँकेवर वर्चस्व राखणाऱ्या जयंतरावांना यावेळी केवळ चार संचालकांवर समाधान मानावे लागले. आरआर गटाचे बँकेतील अस्तित्व संजयकाका-घोरपडे युतीने संपुष्टात आणले. मात्र, त्यातून दुसरीकडे तब्बल २७ वर्षांनंतर काँग्रेसला बँकेच्या अध्यक्षपदावर दावा ठोकण्यासाठी सबळ संख्याबळ मिळाले. अखंड शिवसेनेला कधी सहकारात चंचूप्रवेश मिळाला नव्हता मात्र आता एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला उपाध्यक्षपद मिळाले.ही केवळ बँकेच्या सत्तासमीकरणातील पदांची अदलाबदल नसून जिल्ह्याच्या राजकीय पटावरील बदलाचेही द्योतक आहे..Mahatma Phule Scheme Fraud : खासगी रुग्णालयांचे धाबे दणाणले! महात्मा फुले आणि आयुष्मान भारत योजनेतील बोगस बिलांची आता थेट 'SIT' मार्फत होणार चौकशी.एकेकाळी राष्ट्रवादीला जिल्ह्यात सातत्याने शह देण्याचे काम पतंगराव कदम यांनी केले. जिल्हा बँकेवर प्रशासक आणण्यातही त्यांना यश आले; मात्र बँकेवर काँग्रेसचा अध्यक्ष करण्याचे त्यांचे स्वप्न यानिमित्ताने पूर्ण झाले. पतंगरावांना बंधू मोहनरावांबाबत जे शक्य झाले नाही ते आमदार विश्वजित कदम यांनी आपले दाजी महेंद्र लाड यांना अध्यक्षपद देत साध्य केले. यानिमित्ताने काँग्रेसला पुन्हा एकदा विश्वजित- विशाल जोडीने पहिल्या सीटवर आणले आहे. कधी नव्हे तरी काँग्रेसला अंतर्गत गटबाजी टाळता आली आहे. भाजपला गेल्या काही वर्षात शत प्रतिशतचे कायमचे डोहाळे लागले होते. मात्र, त्यांना आता बदललेल्या परिस्थिती जाणीव झाली असावी त्यामुळे पक्षविरहित आघाडी करून अस्तित्व कायम ठेवण्याची त्यांची धडपड लक्षात येत आहे..लोकसभा निवडणुकीनंतर जयंत पाटील यांची प्रदीर्घकाळापासूनची भाजपशी हातमिळवणी बंद झाली आहे. त्यांनी आजवर भाजपला हाताशी धरत काँग्रेसला कमकुवत केले, मात्र भाजपने त्यांच्यासह काँग्रेसवा महापालिका आणि जिल्हा परिषदेतून बाहेर केले. यात कधीकाळचा जिल्ह्यातील आठ आमदारांचा काँग्रेस पक्ष आता केवळ एका संख्येवर थबकला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर जयंत पाटील यांनी दोन पाऊल मागे येत काँग्रेसच्या युवा नेतृत्वापुढे हात पुढे करीत आघाडीची समीकरणे जुळवण्यास सुरुवात केली. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि आता जिल्हा बँकेत ते दिसले..शतप्रतिशत भाजप मात्र विधानसभेतील चांगल्या यशानंतरही मित्रपक्षांसोबतच्या संघर्षामुळे बॅकफूटवर जात असल्याचे दिसत आहे. भाजप विरुद्ध जयंत पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्षात काँग्रेसला फ्रंटफूटवर आणण्यात यश आले आहे. जे पतंगराव कदम आणि मदन पाटील यांनाही जमले नव्हते. जिल्ह्याच्या राजकारणातला हा बदल या निवडणुकीतून स्पष्टपणे दिसला..MPSC Success Story : पुण्या-मुंबईला न जाता गावातच केला अभ्यास! जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेत फलटणच्या लेकीची थेट 'मंत्रालय सहाय्यक' पदी निवड, वाचा काजलची यशोगाथा.भाजपचे जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार असतानाही त्यांच्यात मेळ नसल्याचे सतत दिसतेय. ‘‘आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ’’ अशी त्यांची अवस्था आहे. जे भाजपचे आहे तेच महायुतीतील घटक पक्ष शिंदे सेना व अजितदादा राष्ट्रवादीसोबतच्या संबंधाबाबतही आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा बँकेबाबत सर्वपक्षीय सत्तेचा लावलेला सूर कधी विरला हे त्यांना कळलेही नाही. संजयकाका ‘‘आमचेच’’ असं पालकमंत्री सांगत असताना त्यांना काकांनी कोणताच प्रतिसाद न देता योग्य तो संदेश दिला आहे. खुद्द संजयकाकांचा जयंतरावांसोबतचा दोस्ताना आता संपल्याचेही दिसत आहे. मात्र, भाजपने आपल्याला पुन्हा प्रवेश दिला नाही याचा वचप जिल्हा परिषदेनंतर जिल्हा बँकेत काकांनी काढला असेही म्हणता येईल. भाजप एकूण सत्तेतील विस्कळीतपणा सर्वत्र दिसत आहे. महापालिकेत तर कोणाचा कोणालाच पायपोस नाही. महापालिकेची ज्यांच्या हाती धुरा आहे अशा दोन्ही स्थानिक आमदारांनाही आता सत्तेचा सोस उरला नसावा..जिल्हा बँकेच्या एकूण घडामोडीत इथल्या प्रस्थापित राजकारणाला आव्हान देत गोपीचंद पडळकर यांचा बँकेतील स्वहिंमतीवरचा प्रवेश मात्र उठावदार ठरला. अर्थात पडळकरांचा प्रवेश म्हणजे भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढली, असे मानता येणार नाही. उलट आमदार पडळकरांनाच भाजपने या सत्ताकारणात वाऱ्यावर सोडले असे म्हणता येईल..शेवटी जिल्हा बँक ही सत्तास्थान जरूर आहे. मात्र त्यापेक्षही थेट जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाशी जोडलेली आर्थिक संस्था आहे. शेती क्षेत्रातील २० हजार कोटींची आर्थिक उलाढाल असलेली ही संस्था आहे. सतत गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे पारदर्शक कारभाराचे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या आरोपांची शहनिशा आतमध्ये जाऊन करण्याची संधी आमदार पडळकर यांना मिळाली आहे. भले भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणून सम्राट महाडिक यांनी आम्ही बँकेत विरोधक आहोत असं जाहीर केले असले तरी ही भूमिका आमदार पडळकर यांच्याकडे असेल. ती ते कशी पार पाडतात यावर बँकेचा कारभार अधिकाधिक शेतकरीभिमुख ठरणार आहे. आता पडळकर यांचीही वेळ सुरू होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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