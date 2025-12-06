पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : सांगलीत सतत पावसाला सामोरे जात शेतकऱ्यांनी ३३,३१० हेक्टर ऊस लागवड पूर्ण केली

Total Sugarcane Plantation : सांगली जिल्ह्यात यंदा सततच्या पावसामुळे ऊस लागवडीला मोठे अडथळे आले; शेतशिवारात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे लागवडीत विस्कळीतपणा निर्माण झाला.
Total Sugarcane Plantation

Total Sugarcane Plantation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : यंदा सततच्या पावसामुळे सांगली जिल्ह्यातील ऊस लागवडीला मोठे अडथळे निर्माण झाले. शेतशिवारात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने लागवडीत विस्कळीतपणा आला, तरीही प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीचा वेग टिकवून ठेवत मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रावर लागवड पूर्ण केली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
sugarcane
Paschim maharashtra
plantation
Farm

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com