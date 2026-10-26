Sangli Drought Survey : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ट्रिगर-१ मधील चार तालुक्यांचा पंचनामा अहवाल आज सादर होणार; पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण

सांगली : राज्य शासनाने पहिल्या यादीत (ट्रिगर वन) जाहीर केलेल्या चार तालुक्यांतील पीक पंचनामा अहवाल सोमवारी (ता. २६) विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला जाणार (Sangli Drought Survey) आहे. मिरज, कवठेमहांकाळ, जत आणि आटपाडी या चार तालुक्यांचा त्यात समावेश असणार आहे. खातेनिहाय पंचनामा करण्यात आला आहे..राज्य शासनाने दोन टप्प्यात राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात चार तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर जिल्हाभरातून टीका झाली. सर्व तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. त्यानंतर सर्व तालुक्यांचा समावेश झाला आहे..आता उर्वरित शिराळा, वाळवा, कडेगाव, पलूस, खानापूर आणि तासगाव तालुक्यांचाही समावेश झाला आहे. अर्थात, पहिल्या टप्प्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पंचनामे तातडीने सुरू करण्यात आले होते. ते आता पूर्ण झाले आहेत. त्याचा अहवाल तयार झाला असून तो सोमवारी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी जाहीर केले आहे..Livestock Insurance Scheme : पशुधन विम्यासाठी आता 85 टक्के अनुदान; एका कुटुंबातील 10 जनावरांना मिळणार विमा संरक्षण, पशुपालकांना मोठा दिलासा.आता उर्वरित तालुक्यांचे खातेनिहाय पंचनामे पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंतचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे. तोवर जर उर्वरित सर्व अहवाल सादर झाले, तर नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य शासनाकडून पाच हजार रुपयांची मदत वेळेत मिळणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व विभागांना गतीने पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..चार तालुक्यांचा अहवाल सोमवारी सादर होईल. उर्वरित तालुक्यांचा अहवाल गतीने करण्याचे काम सुरू आहे. तो येत्या ३० पर्यंत सादर करण्याचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळू शकेल.-डॉ. मैनाक घोष, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.