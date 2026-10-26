पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Drought Survey : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ट्रिगर-१ मधील चार तालुक्यांचा पंचनामा अहवाल आज सादर होणार; पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण

Sangli drought survey report October 26 2026 : सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, जत आणि आटपाडी तालुक्यांतील पीक पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. आज विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल सादर होणार आहे.
Sangli crop damage assessment report

Sangli crop damage assessment report

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : राज्य शासनाने पहिल्या यादीत (ट्रिगर वन) जाहीर केलेल्या चार तालुक्यांतील पीक पंचनामा अहवाल सोमवारी (ता. २६) विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला जाणार (Sangli Drought Survey) आहे. मिरज, कवठेमहांकाळ, जत आणि आटपाडी या चार तालुक्यांचा त्यात समावेश असणार आहे. खातेनिहाय पंचनामा करण्यात आला आहे.

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