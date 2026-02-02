Sangli Hit and Run : सांगलीत 'हिट ॲण्ड रन'चा थरार; गणपती पेठेत चार पोलिसांसह 11 जखमी, बेधुंद चालकास जमावाकडून चोप

सांगली : नशेत धुंद असणाऱ्या मोटारचालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवत चार पोलिसांसह अकरा जणांना (Sangli Hit and Run) उडवले. पटेल चौक ते गणपती मंदिर आणि टिळक चौक या टप्प्यात अवघ्या दहा ते बारा मिनिटांत असंख्य वाहनांना धडका देत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला..टिळक चौकात दुचाकी आडवी आल्याने कार थांबली आणि बेधुंद चालकास जमावाने चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले. काल रात्री पावणेआठच्या सुमारास घडलेल्या ‘हिट ॲण्ड रन’च्या या थरारात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..या घटनेत पोलिस अंमलदार माया चव्हाण, सपना गराडे, वाहतूक शाखेचे अंमलदार लखन होवाळे, सुभद्रा निसरट यांच्यासह महेंद्र प्रताप पवार (वय १४, रा. जुना बुधगाव रस्ता, सांगली), पूर्वी सुनील फराटे (२३), वदन सुनील फराटे (३), अनुष्का विनायक फराटे (१७, रा. गवळी गल्ली, सांगली), उमा विद्याधर नार्वेकर (५०, रा. गावभाग), स्वप्नील शिवगोंडा पाटील (३० रा. नदीवेस, मिरज) हे जखमी झाले आहेत. तर मोटार चालक प्रणिकेत दत्तात्रय पांचाळ (२६, रा. कुलस्वामी रस्ता, बार्शी रोड, पाच नंबर स्टॉप, लातूर) असे त्याचे नाव आहे..Mhaisal Panchayat Samiti : प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच धक्का! भाजप उमेदवाराच्या पतीचे हृदयविकाराने निधन; म्हैसाळ पंचायत समिती गणात शोककळा.काल रात्री पावणेआठच्या सुमारास पांचाळ हा त्याची कार (एमएच १४, सीबी ४९००) घेऊन निघाला होता. तो पटेल चौकात भरधाव वेगाने आला. येथे त्याने अनेकांना धडका दिल्या. नागरिकांनी त्याचा पाठलाग सुरू केल्याने त्याने गाडीचा वेग वाढवला. या रस्त्यावरील अनेक वाहनांना त्याने धडका दिल्या. पटेल चौक, गणपती पेठेतून तो टिळक चौकातून पळून जाण्याच्या तयारीत होता. टिळक चौकात मोठी गर्दी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.