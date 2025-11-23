पश्चिम महाराष्ट्र

सांगलीत ड्रंक अँड ड्राइव्हचा थरार! राँग साइडने चालवली स्कोडा, ६-७ वाहनांना धडक; अनेकजण जखमी

Sangli Accident News : सांगलीत कॉलेज कॉर्नर ते कल्पतरू मंगलकार्यालयाकडे जाणाऱ्या मार्गावर दारुच्या नशेत स्कोडा कारने अनेक वाहनांना धडक दिलीय. या घटनेत अनेक जण जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं आहे.
Drunk Skoda Driver Crashes into Multiple Vehicles in Sangli

Drunk Skoda Driver Crashes into Multiple Vehicles in Sangli

Esakal

सूरज यादवशैलेश पेटकर-सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : शहरातील कल्पतरू मंगलकार्यालय ते रेल्वे स्टेशनकडे जाणाऱ्या मार्गावर हिट अँड रनचा थरार पाहायला मिळाला. एक मद्यधूंद कार चालक चुकीच्या दिशेने कार चालवत आला. त्याने समोरून येणाऱ्या चार ते पाच वाहनांना जोराची धडक दिली. या अपघातात सहा ते सात जण गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच मद्यधुंद चालकाला विश्रामबाग पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दरम्यान, संतप्त झालेल्या नागरिकांनी वाहनांची तोडफोड केली. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Sangli
accident
drunk drivers
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com