Sangli Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! सांगलीत कर्जमाफीच्या पहिल्या टप्प्यात ३७,८६५ जण पात्र; जिल्हा बँकेचे ३४ हजार पात्र

सांगली : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी आज प्रसिद्ध झाली. यादीत जिल्ह्यातील ३७ हजार ८६५ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ३४ हजार आणि राष्ट्रीयकृत बँकांतील ३ हजार ८६५ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. जत तालुक्यातील सर्वाधिक ११ हजार ५१८ शेतकऱ्यांची नावे या यादीत आहेत. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी; तर नियमित कर्जदारांना ५० प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.राज्य शासनाने पात्र शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली असली, तरी प्रत्येक शेतकऱ्याला नेमकी किती कर्जमाफी मंजूर झाली, याची रक्कम अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच पुढील लाभ मिळणार आहे. .जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ५० हजार ६० थकबाकीदार शेतकरी असून, त्यांच्याकडे ४०८.९१ कोटी रुपये मुद्दल आणि १११.१५ कोटी रुपये व्याज अशी एकूण ५२०.०७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. दुसरीकडे १ लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे. खरीप हंगामापूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र पहिल्या टप्प्यात केवळ पात्र थकबाकीदारांची यादीच जाहीर झाली आहे..तालुकानिहाय शेतकरी संख्याशिराळा- १४२५, सांगली-१७, वाळवा- ३४८१, मिरज- ५४०३, आटपाडी- १७२५, कवठेमहांकाळ- २८७२, विटा- १६१७, पलूस- २५१६, कडेगाव-१७९५, तासगाव- ५४९६, जत- ११५१८..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.‘आधार प्रमाणिकरण करा...’उपनिबंधक सुनील चव्हाण म्हणाले, ‘‘पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, विकास सेवा सोसायट्यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आधार प्रमाणिकरण पूर्ण करावे, त्यानंतरच कर्जमुक्तीची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.