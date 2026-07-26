पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! सांगलीत कर्जमाफीच्या पहिल्या टप्प्यात ३७,८६५ जण पात्र; जिल्हा बँकेचे ३४ हजार पात्र

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Scheme: सांगली जिल्ह्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ३७,८६५ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली. लाभासाठी आधार प्रमाणिकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Sangli District Loan Waiver 37865 Farmers Eligible First Phase Includes 34000 District Cooperative Bank Beneficiaries

Sangli District Loan Waiver 37865 Farmers Eligible First Phase Includes 34000 District Cooperative Bank Beneficiaries

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सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी आज प्रसिद्ध झाली. यादीत जिल्ह्यातील ३७ हजार ८६५ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ३४ हजार आणि राष्ट्रीयकृत बँकांतील ३ हजार ८६५ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. जत तालुक्यातील सर्वाधिक ११ हजार ५१८ शेतकऱ्यांची नावे या यादीत आहेत. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी; तर नियमित कर्जदारांना ५० प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.

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