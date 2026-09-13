Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांसाठी मोठी गुड न्यूज! सांगलीतील ४ हजार ९९ लाभार्थ्यांची दुसरी कर्जमाफी यादी प्रसिद्ध

सांगली: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील ४ हजार ९९ पात्र शेतकऱ्यांची दुसरी यादी शासनाने प्रसिद्ध केली आहे. या शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम थेट त्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सुनील चव्हाण यांनी दिली. आतापर्यंत ३१ हजार ९४ शेतकऱ्यांना २२३.८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.\rही यादी संपूर्ण कर्जमुक्तीची असून, शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्जथकबाकी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यानंतरचे व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्यावरील ३१ मार्चची थकबाकी तपासून नजीकच्या ‘आपले सेवा केंद्रा’त आधार प्रमाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. .राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांमधील काही लाभार्थ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्ज निरंक करण्यात येणार आहे. तसेच मृत, वयोवृद्ध आणि बोटांचे ठसे नोंदविण्यात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याबाबत १९ ऑगस्ट रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जाहीर करण्यात आली आहे. .या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीक कर्जे, तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.जिल्ह्यातील बँकांनी योजनेच्या पोर्टलवर ६८ हजार ९८१ थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. त्यापैकी ३८ हजार ३६२ पात्र लाभार्थ्यांची पहिली यादी २४ जुलै रोजी प्रसिद्ध झाली होती. आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झालेल्या ३१ हजार ९४ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२३.८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. आता दुसऱ्या यादीतील ४ हजार ९९ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.