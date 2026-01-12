पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : १४ महिने उलटले, तरी ऊस फडातच! तुऱ्यांमुळे वाळवा तालुक्यात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान

Sugarcane Flowering Causes : १२ ते १४ महिने उलटूनही ऊस न तोडल्याने फडात तुरा फुटत असून, याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होत आहे. तुरा आल्यावर ऊस आतून पोकळ होतो, वजन २ ते ५ टनांनी घटते आणि उत्पन्नात मोठी घसरण होते.
Flowered sugarcane standing in fields of Walwa taluka

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवेखेड : जिल्ह्यातील बहु‌तांश उसाचा १२ महिन्यांचा परिपक्वता कालावधी संपून गेला आहे. त्यामुळे उसाच्या पिकाला मोठ्या प्रमाणावर तुरे फुटल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. तुरा आलेल्या उसाचे क्षेत्र वाढू लागले आहे.

