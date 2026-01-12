Sangli Farmer : १४ महिने उलटले, तरी ऊस फडातच! तुऱ्यांमुळे वाळवा तालुक्यात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान

नवेखेड : जिल्ह्यातील बहुतांश उसाचा १२ महिन्यांचा परिपक्वता कालावधी संपून गेला आहे. त्यामुळे उसाच्या पिकाला मोठ्या प्रमाणावर तुरे फुटल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. तुरा आलेल्या उसाचे क्षेत्र वाढू लागले आहे. .अनेक ठिकाणी १४ महिने उलटून गेले, तरी शेतकऱ्यांचा ऊस फडात तसाच आहे. तोडणीला विलंब होत असल्याने ऊस आतून पोकळ होऊ लागला आहे. त्यामुळे वजन कमी होऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनात फटका बसू लागला आहे. शेकडो एकरावरील उसाला तुरे आले असून, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत..Agriculture News : द्राक्ष पंढरी संकटात! ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागांवर रोगांचे सावट, शेतकरी चिंतेत.सध्या जिल्ह्यातील कारखान्यांकडून गळीत हंगामही वेगात सुरू आहे. आडसाली ऊस लावणी संपत आल्या आहेत. दरम्यान, मुबलक क्षेत्र, एका-एका तारखेला शेकडो शेतकऱ्यांची झालेली नोंदणी आदींमुळे तोडीची वेळ येऊनही शेतकऱ्यांचा ऊस वेटिंगवर पडत आहे..आधीच १२ ते १४ महिने उलटून गेल्याने उसाच्या फडांमध्ये तुऱ्याने डोके वर काढले आहे. त्यामुळे जसजसे दिवस जातील, तशी ऊस उत्पादनात घट वाढत जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकरी किमान ८ ते १० हजार रुपयांचा एकरी फटका बसण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Farm : उसाला तुऱ्यांचा फटका; वजन घट आणि साखर उताऱ्यावर संकट, शेतकरी हवालदिल.सर्व शेतकऱ्यांनी एकाच दिवशी नोंदणी केलेली असते. त्यामुळे तोडणीची तारीख पण एकाच दिवशी येते. परिणामी, तोडणी तारीख येऊनही ऊस वेटिंगवर जात आहे. तुरा आल्यामुळे एकरी किमान २ ते ५ टनांपर्यंत वजनात फटका बसतो. कालावधी १४ महिन्यांपुढे गेला, तर उत्पादन घटू शकते. .तुरा आल्यामुळे होणारा परिणाम तुरा येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर त्याची पाने अरुंद होऊ लागतात. ती पिवळी पडण्यास सुरुवात होते. पानांचे क्षेत्रफळ कमी होते. त्यामुळे कर्बग्रहणाची क्रिया मंदावते..चाऱ्याचा प्रश्न गंभीरउसाला तुरे आल्याने वजनात घट तर होत आहे. शिवाय चाऱ्यासाठी या वाढ्याचा उपयोग होत नसल्याने चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे वाढे विकून पैसे मिळविणारा तोडणी मजूरही अडचणीत आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.