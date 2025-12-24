Sangli Farmer : कांडी मागे पडली! सांगलीत ऊस रोपांची लागवड जोमात, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला नवे बळ

सांगली : सांगली जिल्ह्यात सुरू हंगामातील ऊस लागवडीस आठवड्यापासून सुरुवात झाली आहे. लागणीसाठी शेतकरी ऊसरोपांना अधिक पसंती देतानाचे चित्र आहे. ऊस लागवडीसाठी पारंपरिक कांड्यांचा वापर कमी होतो आहे. .उत्पादनात वाढ आणि नव्वद टक्क्यांहून उगवण क्षमता यामुळे आता रोपांना पसंती मिळत आहे. चांगल्या दर्जाच्या ऊस रोपवाटिकांमधून शेतकरी रोपांची खरेदी करीत आहेत. ऊस लागणीसाठी पारंपरिक पद्धतीत प्रामुख्याने कांडीचा वापर केला जात होता. .Sangli News : सांगलीत सतत पावसाला सामोरे जात शेतकऱ्यांनी ३३,३१० हेक्टर ऊस लागवड पूर्ण केली.गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मात्र रोपांना प्राधान्य दिले जात आहे. कांडीच्या लागणीमुळे उगवण क्षमता ७० ते ८० टक्केच होत असा शेतकऱ्यांना अनुभव आहे. रोपांची लागवड केल्यास उसाचा वाढीचा कालावधी एक महिन्यांनी कमी होतो..उगवणीची टक्केवारी ९० टक्क्यांहून अधिक राहते. शिवाय चांगली एकसमान वाढ होते. आधुनिक पद्धतीमुळे उत्पादनातही वीस टक्क्यांपर्यंत वाढ होते, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आता कांडीऐवजी तयार रोपांच्या माध्यमातून लागवड करीत आहेत..Agriculture News : संकटकाळात साथ कुठे? कष्ट शेतकऱ्याचे अन् मलिदा एजंट-निर्यातदारांचा; नाशिकच्या द्राक्ष उत्पादकांमध्ये संतापाचे वातावरण.अधिक साखर उतारा आणि उत्तम उत्पादन देणाऱ्या को-८६०३२ आणि १००१० याच जातींना प्राधान्य दिले जात आहे. रोपे लागवडीसाठी चांगल्या दर्जाच्या रोपवाटिका पाहूनच शेतकरी रोप खरेदी करीत आहेत. यंदाच्या हंगामात लागवड...( क्षेत्र हेक्टरमध्ये)\r.आडसाली लागवड- २५ हजार ४४७ पूर्व हंगाम- ५ हजार ६६२ सुरु लागवड - सध्या सुरु खोडवा- २२०१ कांड्याच्या लागवडीसाठी चांगल्या ऊस शोधणे, त्याची वाहतूक, मग ऊस सरीत मांडणी, तोडणी आणि लागवड असा व्याप करावा लागते..तयार रोपांची लागवडीत वाहतुकीसह रोपे पोहोच होतात. कमी मजुरीत लागण होते. शिवाय चांगली उगवण क्षमता आणि एक समान वाढ होते, याचे समाधान आहे. - अण्णासाहेब मुळे, भोसे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.