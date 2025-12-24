पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : कांडी मागे पडली! सांगलीत ऊस रोपांची लागवड जोमात, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला नवे बळ

Sugarcane Seedling Plantation : कमी उगवण क्षमता, जास्त मजुरी आणि जास्त कालावधी यामुळे पारंपरिक कांडी लागवड मागे पडत असून रोपांची लागवड शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली जिल्ह्यात सुरू हंगामातील ऊस लागवडीस आठवड्यापासून सुरुवात झाली आहे. लागणीसाठी शेतकरी ऊसरोपांना अधिक पसंती देतानाचे चित्र आहे.  ऊस लागवडीसाठी पारंपरिक कांड्यांचा वापर कमी होतो आहे.

