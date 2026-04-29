Shaktipeeth Highway Protest : शेतकरी आक्रमक! 'शक्तिपीठ' महामार्ग रद्द करण्यासाठी रामदास आठवलेंना साताऱ्यात गाठलं; मांडली 'ही' आग्रही भूमिका

कामेरी (सांगली) : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, या मागणीचे निवेदन वाळवा तालुक्यातील शक्तिपीठ महामार्गविरोधी (Shaktipeeth Highway) शेती बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात दिले. .आठवले यांची भेट घडवून आणणारे रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हा सचिव सचिन जाधव यांच्यासह वाळवा तालुक्यातील शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीचे प्रा. अनिल पाटील, श्यामराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, आनंदराव शेळके-पाटील, सुहास पाटील, आनंदराव पाटील, सुदर्शन पाटील आदी शेतकरी उपस्थित होते..रिपब्लिकन पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी सहकार्य केले. प्रा. पाटील यांनी आठवले यांच्यासमोर भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ''पश्चिम महाराष्ट्रातील कोणाचीही मागणी नसताना शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांवर देवदेवतांची नावे घेऊन लादला जात आहे. शेतकऱ्यांनी कष्ट करून हजारो एकर जमीन बागायती केली आहे. ही सुपीक, पिकाऊ जमीन या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी घेऊ देणार नाही.''.अशोक गायकवाड यांनी शक्तिपीठ महामार्गानिमित्त शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याने शेतकरी आंदोलनासाठी एकत्र आला तर सरकारला ते परवडणार नाही, अशी भूमिका मांडली. या भूमिकेला जाधव यांनी पाठिंबा दर्शविला.