Sangli Road Accident : शिरढोणजवळ भीषण अपघात, कोल्हापूरचे दाम्पत्य ठार, वकील महिलेच्या चेहऱ्याचा..; ट्रॉलीखालून गाडी काढताना पोलिसांचेही थरथरले हात

शिरढोण (सांगली) : रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावर शिरढोण (ता. कवठेमहांकाळ) येथील एका हॉटेलसमोर उभ्या असलेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला मोटारीची पाठीमागून जोराची धडक (Sangli road accident Kolhapur couple death) बसून झालेल्या भीषण अपघातात कसबा बावडा-कोल्हापूर येथील दाम्पत्य ठार झाले. अपघात एवढा भयानक होता की, मृत वकील महिलेच्या चेहऱ्याचा चेंदामेंदा झाला होता..संतोष धोंडिराम गायकवाड (वय ४५) व त्यांची पत्नी ॲड. वंदना संतोष गायकवाड (वय ३८, दोघेही रा. बिबट्या बोळ, जयभवानी गल्ली, कसबा बावडा, कोल्हापूर) अशी अपघातात ठार झालेल्या पती-पत्नीची नावे आहेत. काल सकाळी सातच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. घटनेची नोंद कवठेमहांकाळ पोलिस ठाण्यात झाली आहे..याबाबत पोलिसांतून समजलेली अधिक माहिती अशी की, ॲड. वंदना या कोल्हापूर येथील जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणून काम पाहत होत्या. आज त्यांच्याकडे तुळजापूर न्यायालयात एका घटस्फोटाच्या प्रकरणाची सुनावणी होती. त्यासाठी त्या पती संतोष यांच्यासोबत पहाटे सहाच्या सुमारास स्वतःच्या मोटारीने (एमएच ०९ जेएफ २८१५) घरातून बाहेर पडले. सुनावणीसाठी जात असल्याने रात्रीच त्यांनी आपला मुलगा व मुलीला आजीकडे सोडले होते..साधारण सातच्या सुमारास त्यांची गाडी शिरढोणजवळ आली असता, भरघाव वेगात असलेल्या या गाडीने रस्त्याच्या कडेला सिमेंटचे खांब घेऊन थांबलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीला पाठीमागून जोराची धडक दिली. या अपघातात ट्रॉलीतील सिमेंटचे खांब ॲड. वंदना यांच्या डोक्यात घुसल्याने त्यांच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला व त्या जागीच ठार झाल्या; तर संतोष यांच्या डोक्याला ट्रॉलीचा रॉड लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते..मात्र, रुग्णालयात नेत असताना त्यांचा वाटेतच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच कवठेमहाकांळ पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे करीत आहेत..एअरबॅग्ज होत्या पण...संतोष यांनी अलीकडेच नवी मोटार खरेदी केली आहे. त्यामध्ये एअरबॅग्ज होत्या; पण या चारचाकीची धडकच एवढी भीषण होती की, एअरबॅग्ज उघडण्याची संधीच मिळाली नाही. गाडी थेट ट्रॉलीखाली घुसल्याने या एअरबॅग्ज उघडल्या नाहीत, त्यामुळे घटनेचे गांभीर्य वाढले. एअरबॅग्ज उघडल्या असत्या तर कदाचित या दोघांचा मृत्यू टळला असता, अशा प्रतिक्रिया घटनास्थळी उमटल्या..अपघाताचे दृश्य भयानकअपघातानंतर प्रत्यक्ष घटनास्थळाचे दृश्य अंगावर शहारे आणणारे होते. ट्रॉलीतील सिमेंटचे खांब डोक्यात घुसल्याने ॲड. वंदना यांच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाला होता. त्यामुळे मोटारीतच रक्त आणि मांसाचा सडा पडला होता. गाडीचा पत्रा कापून पोलिसांनी ॲड. वंदना यांचा मृतदेह बाहेर काढला. त्यानंतर ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने ट्रॉलीखाली अडकलेली चारचाकी बाहेर काढण्यात आली..पोलिसांकडून सहकार्यअपघातानंतर घटनास्थळी दाखल झालेले पोलिस निरीक्षक प्रवीण कांबळे यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चांगले सहकार्य केले. तुळजापूर येथील खटल्यात भरण्यासाठी म्हणून ॲड. वंदना यांच्याकडे दीड लाख रुपये रोख होते, या रकमेसह त्यांच्या व संतोष यांच्या अंगावरील दागिने पोलिसांनी नातेवाइकांच्या हाती सुपूर्द केले.